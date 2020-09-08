【著數優惠】德國寶九龍貨倉搬遷清倉震撼勁減　示範機及陳列品低至1折起

▲ 德國寶九龍貨倉搬遷清倉震撼勁減，示範機及陳列品低至1折起。

電器產品一向深受民眾歡迎，從周五（9月11日）至9月20日期間，德國寶家電維修及客戶服務中心（小型電器）舉行搬倉清貨大減價，大量示範機及陳列品以低至1折起限量發售。

德國寶表示，是次德國寶九龍貨倉搬遷清倉震撼勁減產品，包括家中嘆無煙無油 BBQ 的光波燒烤爐(KQB-315)（示範機），原價2320元，開倉大特價僅464元；「Go」纖果汁隨身帶的活力養生機(PRO-M1)（示範機），原價3400元，開倉大特價680元。

另煮食超快超慳電壓力煲超級全能飯煲(URC-14)（陳列品），原價1380元，開倉達特價552元。

更多開倉大特價產品，請看：

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德國寶九龍貨倉

搬遷清倉震撼勁減詳情

日期：2020年9月11至9月20日

時間：上午10時至下午7時

地址：香港九龍九龍灣啟興道 1-3 號九龍貨倉 10 樓（牛頭角站 B6 出口）

*歡迎使用現金或信用卡（購物滿$1,000 方可使用信用卡）

三大特賣區 瘋狂搶購

是次開倉特設「1 折特價區」、「熱水器特賣區」以及「空調清貨特賣區」：「1 折

特價區」所有產品低至 1 折起限量發售^；「熱水器特賣區」所有產品低至6折起發

售；「空調清貨特賣區」加$1#多一部（每天只限5套）。

折上折優惠 滿載而歸

凡購買兩件或以上產品折實價滿$1,000，即可額外享全單 9 折的折上折優惠，讓您以

極優惠價錢，買盡心頭好，滿載而歸！（3折或3折以下產品不適用）

以上價格只供參考，德國寶保留最終決定權。

所有產品數量有限，售完即止，恕不另行通知。

1 折特價區產品不含保養，部份產品為陳列品或示範機，購物時請即場驗收，產品成交後恕不退換。

$1 優惠以價格較低之產品為準；每次只限加$1 換購一部；購物時請即場驗收，產品成交後恕不退換。

責任編輯：陳珈希



