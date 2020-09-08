【重開主題樂園】政府盼下周五取消主題樂園社交距離限制　迪士尼及海洋公園未有重開日期

▲ 迪士尼樂園指會適時公布重開日期。（迪士尼樂園圖片）

本港疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（8日）會見傳媒宣布再放寬防疫措施，9月11日起食肆堂食可由2人一枱放寬至4人一枱，另亦重開遊戲機中心、溜冰場、麻雀天九娛樂場所等，商務及經濟發展局局長邱騰華亦預告，期望可在9月18日取消主題樂園及展覽活動撤銷社交距離限制，意味著主題樂園在短時間內可重開。

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迪士尼樂園今日（8日）回應指歡迎政府逐步放寛健康與安全措施，樂園重開的計劃會嚴格遵循衛生當局的指引，同時會繼續留意新冠肺炎的發展，適時公布樂園重開日期。

海洋公園則稱，一直密切注視本地疫情，以訪客、員工及動物健康為大前提，配合政府對公眾娛樂場所的指引，釐定公園的重開時間表。公園正積極為重開進行連串準備工作，期望可以盡快再次接待訪客，日期確定後將適時公布。

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記者：伍瑋瑋