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【重開主題樂園】政府盼下周五取消主題樂園社交距離限制　迪士尼及海洋公園未有重開日期

社會 19:15 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

迪士尼樂園指會適時公布重開日期。（迪士尼樂園圖片）

本港疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（8日）會見傳媒宣布再放寬防疫措施，9月11日起食肆堂食可由2人一枱放寬至4人一枱，另亦重開遊戲機中心、溜冰場、麻雀天九娛樂場所等，商務及經濟發展局局長邱騰華亦預告，期望可在9月18日取消主題樂園及展覽活動撤銷社交距離限制，意味著主題樂園在短時間內可重開。

【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　另有少於10宗初步確診

迪士尼樂園今日（8日）回應指歡迎政府逐步放寛健康與安全措施，樂園重開的計劃會嚴格遵循衛生當局的指引，同時會繼續留意新冠肺炎的發展，適時公布樂園重開日期。

海洋公園則稱，一直密切注視本地疫情，以訪客、員工及動物健康為大前提，配合政府對公眾娛樂場所的指引，釐定公園的重開時間表。公園正積極為重開進行連串準備工作，期望可以盡快再次接待訪客，日期確定後將適時公布。

政府預告主題樂園18日可重開，香港迪士尼在fb上載新相，米奇坐上旋轉木馬，「心信奇妙，無論轉到邊都會見到好風景。」

了解有關主題樂園重開的措施，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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