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【防疫措施】周五起限聚令放寬至4人　一文看清第三階段放寬措施

社會 18:40 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

政府宣布重開運動場所。(程志遠攝)

有鑑於本港疫情轉趨穩定，政府宣布周五(11日)起放寬多項防疫措施，了解更多有關放寬防疫措施，詳情即睇：【下一頁】

一文睇清最新防疫措施

  • 食肆堂食放寬至4人一枱，仍然不能超過通常座位數目的一半
  • 晚上10時至翌晨5時，繼續禁止食肆堂食
  • 食肆枱與枱之間維持1.5米距離，或加設擋板
  • 遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所（包括表演場所）、麻雀天九耍樂處所及體育場所有條件重開
  • 主題公園、展覽場所、派對房間、夜總會、酒吧、卡拉OK及泳池繼續關閉
  • 放寬在公眾場所進行群組聚集的人數限制由2人至4人
  • 維持「車船口罩令」，任何人在公共交通工具上及身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩
  • 康文署設施方面，下星期重開體育館及戶外水上活動中心等；科學館及太空館暫不重開。
  • 團隊運動設施牽涉同場使用的人數較多，康文署下一階段才考慮重開細節及安排
  • 溜冰場重開，只容許小組或私人教導，團體運動場地暫時繼續關閉
    點擊圖片放大

 另外，若疫情持續穩定，政府預計下周五(18日)再放寬更多防疫措施，包括重開主題樂園，詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒

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