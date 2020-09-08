社工陳虹秀等涉暴動案開審 控方申修定暴動範圍獲批

▲ 社工陳虹秀等共8人被控於去年8.31參與港島區暴動，控方申請修定暴動範圍範圍獲批。(梁偉榮攝)

去年8.31反修例遊行完結後，8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（8日）於灣仔區域法院開審。控方開案陳詞要求如果暴動罪名不成立，法官應考慮非法集結罪名，惟沒有列作交替控罪。法官要求控方澄清，構成非法集結罪成的具體條件。另外，控方申請修訂控罪所指的暴動範圍，至覆蓋軒尼詩道與馬師道交界，獲法官批准。

8名被告依次為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉睛（23歲；社工）及梁雁彬（24歲），同被控1項暴動罪。

案件開審前，代表被告莫嘉睛及梁雁彬的大律師李國威今天陳詞指，控方開案陳詞提到，若法庭未能裁定暴動罪成，亦須根據《刑事訴訟程序條例》第51(2)條，應考慮非法集結罪。惟控方未有將非法集結罪列作交替控罪，李要求控方澄清。

法官其後要求控方開案陳詞中加入段落，澄清控方立場，以及在暴動現場構成非法集結的條件。惟控方今午讀出開案陳詞後，法官依然未能理解控方立場，又質疑辯方是否理解，「你哋明個龍門點擺咩？」，遂要求辯方再加入書面陳述，澄清在暴動不成立的情況下，構成非法集結罪成的具體條件，強調不想有任何誤會。

另外，控方今天曾申請修訂控罪，經修定控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

法官要求控方透過地圖澄清「一帶」的定義，控方在地圖劃出範圍，指由軒尼詩道22號延伸至馬師道交界。

代表第5被告陳虹秀的資深大律師潘熙反對修訂，指控方原本所指的暴動範圍只包括軒尼詩道22號至盧押道一帶，而早前提供的供詞中只提及陳在馬師道交界被捕，卻沒有證供提及馬師道發生暴動，或是陳在馬師道作出犯罪行為，辯方並沒有準備就馬師道附近街道的情況，又指控方提供的地圖未能顯示馬師道。

控方回應指，控方證人於庭上作供時，會指出軒尼詩道至馬師道的情況，以及陳沿途的行為。控方其後重新呈上新的地圖，潘其後不再反對修訂，法官最終批准修訂控罪。

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記者：王仁昌