【中秋送暖】可口可樂與本地社企推配對飯券計劃　每張飯券$50幫助露宿者【附購買詳情】

▲ 節日限定飲盒套餐包括一個飯盒、一罐可口可樂公司旗下飲品，以及一個「厨尊」首度推出的手工月餅。（圖片由可口可樂提供）

「可口可樂」與本地社企「厨尊」合作，在中秋節前加推「買一變二」「請你食飯」配對飯券計劃，向露宿者免費送贈節日限定飯盒套餐連飲品，每張飯券價值港幣50元。

本地社企「厨尊」一直推出「請你食飯」飯券計劃，大家購買價值港幣50元的飯券，可以讓有需要的人士得到一盒飯盒。適逢中秋節，「可口可樂」與本地社企「厨尊」合作，大家購買飯券一張，可口可樂會再捐贈「廚尊」的節日限定飲盒套餐連飲品一份。

換言之，大家購買一張飯券，可以同時令兩個人得到溫飽！

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早前在疫情期間，「可口可樂」已聯同「厨尊」推出多個透過美食連繫社區的活動，當中包括向少數族裔基層家庭送上一共2,400個免費飯盒及飮品套餐，以及為120個本地及少數族裔基層家庭安排親子烹飪班。

大家可以親臨「厨尊」餐廳購買「厨尊」「請你食飯」飯券，詳情如下：

地址：旺角上海街618號2樓

開放時間：星期一至四，早上10時至晚上9時；星期五及六，早上10時至晚上10時（營業時間會因情況而調整，恕不另行通知）

聯絡電話：2561 2633

如選擇銀行戶口轉賬，市民需保留轉賬收據，並於備註欄填上「PIF」，之後透過WhatsApp傳送至6027 2618作核實。詳情如下：

銀行：星展銀行

銀行戶口號碼：016-00094-1239

銀行戶口名稱：PROJECT DIGNITY (HONG KONG) COMPANY LIMITED

銀行：滙豐銀行

銀行戶口號碼：004-143-142297-001

銀行戶口名稱：PROJECT DIGNITY HK CO LTD

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責任編緝：王芷瑩