行山「女」程 乏味生活一點綠　身體力行環保走塑減用防曬乳液

▲ 熱愛行山的山女阿珊。(程志遠攝)

「行山教曉我一件事，環保不是甚麼粗重工夫，只需留意生活中的細微細節。」熱愛行山的山女阿珊，2016年在社交網站設立了行山資訊平台。香港共有300多條行山路綫，阿珊稱暫時征服了百多條，並將香港100條行山路綫滙集成書，把「山野無痕」的信息滲透其中，盼行山人士與她一起愛惜大自然。

難忍滿山廢物 香港山女夥有心人做「垃圾婆」

她又提到近年不少外傭在社交平台詢問她有關行山的資訊，未來盼為她們出版一本英文版書籍，希望人人都可多感受香港那一份綠色。

阿珊憶述，小時候其實沒有機會去郊野公園，因家人沒有帶她去，唯一接觸已是中學的畢業旅行，但當時還不懂得欣賞大自然，

長大後跟好多香港人一樣，每逢放假只會行街看戲食飯，沒甚麼好做。

直到6、7年前，感到厭倦的她想到可以嘗試與朋友一起行山感受郊遊樂，開始了第一次的「試行之旅」。

▲ 在香港這個石屎森林裏，行山郊遊成為山女乏味生活中的一點綠。(受訪者提供)



厭倦行街看戲 開展行山之旅

她記得，第一次行的是油塘的魔鬼山，是個較簡易的路綫，約1至3小時便可完成，

上到山看到優美景色，發現原來香港這個石屎森林還有另一面不同的景觀，當下感到好驚訝，因為真的沒接觸過大自然。

那次體驗，讓她一試難忘，自此每逢周末見好天就會行山，發掘更多山巒美景，有一年的復活節假期，她連續4天行山，「每日都與不同的朋友行。」

走過6、7年山野，阿珊自覺與大自然的連結愈發深厚，她說，走上山後，剛開始只會注視迷人的景色，後來再深入發現，還有很多得意的植物及昆蟲，便愈來愈愛與大自然互動，

3、4月正值花期，在一些山頭特別看到某一種花會生長遍及四周，其中一種花名叫崗松，會散發出白花油般的味道；即使同一條山路，不同季節前往都有不同驚喜。

征服百多條路綫 蚺蛇尖最難

香港共有300多條行山路綫，阿珊稱暫時征服了百多條，其中令她最深刻的便是蚺蛇尖，

是我在香港走過最長的，由朝到晚足足8小時，中間又有很多崎嶇路段要扶着行，不過景色真的很美，上到山頂看到西貢有個很美的沙灘，完成後有成功感，因為是在香港行過最難行的山。

在香港這個石屎森林裏，行山郊遊成為山女乏味生活中的一點綠。投進山野的懷抱後，令她開始細想如何保護它們，長年下來，她對環保想法有不少改變，減少開冷氣、以毛巾代替紙巾、減少用水這些不在話下。她更分享，會盡量避免使用塑膠品，改為自備環保飲管、環保盒等，亦會重用以前買濕貨時拿到的膠袋，不斷洗乾淨後重用。

她指，有時在海邊看到很多垃圾被沖上岸，當中有許多膠樽、飲管及發泡膠等，塑膠不會自然分解，

其實你製造這個短命膠的罪孽，不是丟進垃圾桶就完，可能你會以為自己的責任已經完結，但它仍在你生活之中存在，甚至你會重遇它。

出書傳遞山野無痕信息

不少女士為防止紫外綫照射至皮膚曬乾曬黑，會塗上防曬霜，惟防曬乳液裏有一些特定的化學成分，若流入海洋會造成珊瑚礁白化。對阿珊而言，即使炎炎夏日行山，亦情願穿長袖，以「物理級防曬方式取代」，

縱使我不是玩海上活動，不會直接將帶有化學成分的粒子流入海洋，但洗臉沖涼時仍會污染到水，最終仍會流返去大海。

▲ 阿珊早前將香港100條行山路綫滙集成書，把「山野無痕」的信息滲透其中。

阿珊早前 更推出行山書，將香港100條行山路綫滙集成書，把「山野無痕」的信息滲透其中，盼行山人士與她一起愛惜大自然；她又提到近年不少外傭在社交平台詢問她有關行山的資訊，自己只能盡量繙譯成英語，惟內容未必完整，故未來盼為她們出一本英文版書籍，望人人都可多感受那一份綠色。

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記者：洪芷晴