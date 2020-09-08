  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (週二) 19:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

難忍滿山廢物　香港山女夥有心人做「垃圾婆」

社會 08:00 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港山女阿珊。(程志遠攝)

新冠肺炎疫情下，不少港人為一嘗新鮮空氣走到郊野，令行山熱潮再現，但隨之而來的是生態災難。阿珊在疫情期間，亦曾上山清理垃圾十多次，回想起來她依舊氣憤。

行山「女」程 乏味生活一點綠　身體力行環保走塑減用防曬乳液

淨山活動執垃圾

阿珊指，於今年2、3月時，不少市民因去不到旅行，閒來無事便去行山，惟又不是人人都有良好行山意識，她漸漸發現熟悉的山路上愈來愈多垃圾，很多口罩、煙頭、紙巾被胡亂棄置在地上，「行山時5公里內見到十多個口罩，我很生氣。」

她遂在社交平台上呼籲有心人與她一起去做「垃圾婆」執垃圾，意外地都有十多個人舉手，最終她便與綠色和平合作舉辦「淨山活動」。

阿珊現時仍努力經營「香港山女」社交平台，希望可以利用平台把應有的行山禮儀及環保信息等帶給讀者。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情下，不少港人為一嘗新鮮空氣走到郊野，令行山熱潮再現，但隨之而來的是生態災難。(受訪者提供)

其後，阿珊即使自己去行山，亦習慣多帶一個鉗及垃圾袋備用，「見到垃圾就執」。她更分享，每次行山時總會遇有「驚人發現」，

我每次執垃圾都見到糞便，雖然有時遇到的可能是屬於其他動物的，但若看到旁邊伴隨數張廁紙，便肯定是人為。

阿珊亦曾到日本及台灣等地行山，有感當地無論是人民、文化及配套均與香港不同，行山人士的意識高，山上特別乾淨沒有垃圾，

外國人也會在山上抽煙，不過會盡量避開人群，亦會自備盒子帶走煙蒂及煙灰，減少影響他人。此外，行山人士亦會自備流動廁所，完事後自己帶走清理。

阿珊現時仍努力經營「香港山女」社交平台，希望可以利用平台把應有的行山禮儀及環保信息等帶給讀者，

只要你愛護大自然、珍惜郊野，人人都可以是『山女』。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴 

相關文章

大嶼山水口現鯨豚擱淺個案　屍體嚴重腐爛　為本年度第34宗
18:09 2020/09/07
大嶼山水口現鯨豚擱淺個案　屍體嚴重腐爛　為本年度第34宗
麥浚龍以核電廠災難做新歌題材　《風林火山》曾想到切爾諾貝爾取景
今日 12:27
麥浚龍以核電廠災難做新歌題材　《風林火山》曾想到切爾諾貝爾取景
行山「女」程 乏味生活一點綠　身體力行環保走塑減用防曬乳液
今日 08:00
行山「女」程 乏味生活一點綠　身體力行環保走塑減用防曬乳液
社交平台 疫情 災難 新冠肺炎疫情 走塑

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌
今日 10:22
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌