【多孩家庭】80後夫婦誕15子女揚言繼續生　每周洗千件衫全家以16座小巴代步

▲ 美國一對80後夫婦在12年間誕下15名孩子，太太現懷有第16胎。

照顧孩子很花心神，而孕媽不時會出現妊娠不適，難以想像孕媽媽如何同時照顧15名子女。美國有一對80後夫婦由於宗教信仰，從不避孕，在12年間誕下5名男孩及10名女孩，而太太更懷有第16胎，女嬰預計明年出世，兩夫婦不排除會生更多小朋友。

據英國《每日郵報》報道，38歲Patty Hernandez與任職清潔工的37歲丈夫Carlos居於美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte ），一家居於一棟5房大屋，屋內其中一間房是育嬰房，放有5張嬰兒床。兩夫婦結婚後，共育有5名兒子和10名女兒，當中6位孩子是雙生兒。

在12年間，Patty每年最少誕下一胎，其中3次是懷上雙胞胎。15名孩子均以丈夫名字開首的字母「C」命名，名字包括Christopher、Carla、Caitlyn、Caroline和Camilla等等，孩子最大12歲，而最小是4個月大。Patty現正懷有女嬰，預產期為明年5月。

宗教為由不避孕

夫婦二人是虔誠的基督徒，因而從不避孕，希望把一切都交給上帝，不排除繼續生育，有機會組織18人以上的大家庭。媽媽Patty表示育兒有壓力，但樂於懷孕生孩子，更指每次誕下BB約3個月後一般都會再次懷孕。

家裡總是處於瘋癲狀態。照顧新生嬰兒較難，壓力較大，嬰兒總是在哭，我必須時刻照顧他們，但這是種祝福，很享受其中。

每星期花近$4000買生活用品

面對大家庭，日常會有大量消耗品及龐大的家務，Carlos一家每星期會花費500美元（約3,900港元）購買雜貨和尿片，全家人平日靠一輛16座小巴代步，現時一家17口，加上即將出世BB，18人已經超出座位數目，夫婦考慮購買新車。

日常家務、照顧孩子的重任主要落在媽媽身上，Patty每天早上8時起床為孩子煮麥皮、薄餅或窩夫作早餐，長子間中都會幫忙煮早餐。用餐後，一家人祈禱、唱歌和讀書。上課日，校車接載學齡子女上學，較年幼的孩子由Patty照顧，此時她會忙做家務。

我每周最少洗4次衣服，現時我需要洗約1,000件衣服，而每隔2天就要花5小時摺疊衣服。

每天晚上，Patty會在長餐桌上擺放意粉、雞蛋、豆類或沙律，飯後一家人會禱告和玩樂，至晚上8時半就寢。每天做大量家務，令Patty感到疲倦，現正教導較年長的孩子自行清潔及幫忙。

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責任編輯︰王明芳