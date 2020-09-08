譚得志被控發表煽動文字等罪 不准保釋還押至11月再訊

▲ 譚得志被控發表煽動文字罪，不准保釋，還押至11月再訊。(資料圖片)

人民力量副主席譚得志（又名快必）被指於各區擺街站期間，多次叫口號，引發他人憎恨警隊及政府等，被控5項「發表煽動文字」及1項公眾地方作出擾亂秩序行為的傳票控罪，案件今(8日)於粉嶺裁判法院提訊。控方指譚涉於去年7月至今年3月，在各區擺街站，期間叫70次「光復香港，時代革命」、90次「五大訴求，缺一不可」等口號，引發他人憎恨警隊及政府等，甚至發表對中國政府充滿貶義的言論等，慫使他人犯法。被告暫時毋須答辯，案件押後待進一步調查，被告還押至11月17日再訊。

被告譚得志（48歲，報稱網台主持），被控5項「發表煽動文字」罪，控罪指他於2020年7月4日、8日、9日、19日及2020年3月15日，分別在旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙地鐵站A出口外、觀塘地鐵站A1出口外和裕民坊一帶、藍田啟田商場外，以及牛頭角下村商場外，發表煽動文字，即具意圖引起憎恨或藐視香港政府，或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛的文字。

譚另被控1項公眾地方作出擾亂秩序行為罪，控罪指他於2020年3月15日，在牛頭角下村商場外作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或上述行為相當可能導致社會安寧收到破壞。

譚另涉1項煽惑他人參與未經批准集結罪，以及被票控「發表煽動文字」及公眾地方作出擾亂秩序行為2罪，案件今午亦再提訊。控罪指，譚於2020‪年1月17日‬，在‪大埔海濱公園‬露天劇場，非法煽惑其他不知名人士，明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准遊行集結。傳票罪控告譚在2020年‪1月17日‬大埔同一地點發表煽動文字；另於同月‪19日‬，在銅鑼灣崇光百貨外帶領人群辱罵警察。

控方今讀出新增控罪的指控，指譚於多區擺街站時，曾叫70次「光復香港，時代革命」、90次「五大訴求，缺一不可」等口號，另多次叫喊「黑警死全家」、「7.21唔見人」等口號，又曾指「我哋掟汽油彈成本好高，但我哋做嘅時侯都要小心啲，唔係話唔做啦，乜都要做，和勇不分」。控方指被告引發他人憎恨警隊及政府等，甚至發表對中國政府充滿貶義的言論，慫使他人犯法。

被告暫時毋須答辯，控方申請將原有案件轉介至區域法院，另申請押後新增的傳票案，待警方作進一步調查。主任裁判官蘇文隆將兩案押後至11月17再訊，並拒絕保釋，被告還押候訊。

立法會議員陳志全（又名慢必）亦到庭旁聽，譚得志被還押後，陳在法庭外發言指，政府欲以言入罪，檢控違反《香港人權法案》及《基本法》所以保障的言論自由，陳又表明，譚擬到高等法院申請保釋。

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記者：林欣樂