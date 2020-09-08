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【六合重臨】六合彩9月24日恢復攪珠　暫定每星期攪珠1次

社會 19:13 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

馬會宣布，9月24日起恢復六合彩攪珠。（資料圖片）

馬會宣布，9月24日起恢復六合彩攪珠，9月17日起接受投注。恢復攪珠初期，每星期攪珠一次，只提供網上及電話六合彩投注服務，不設場外投注處現場購買彩票的服務，以避免顧客聚集而造成公共衞生風險。

馬會稱，明白公眾對恢復六合彩攪珠具殷切期望，同時六合彩的收益是獎券基金的主要收入來源，資助各項社會福利服務。六合彩於恢復攪珠的初期只會每星期攪珠1次，而首三期的攪珠日期分別是9月24日、9月29日及10月8日。

如疫情持續穩定，馬會第四季將恢復在場外投注處售賣六合彩彩票。顧客可預先前往場外投注處設定馬會電子錢包、開設或重啟投注戶口及辦理轉帳服務。

9月24日進行的六合彩攪珠，顧客可由9月17日透過電話投注服務、網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一及「電訊至尊」投注應用程式購買六合彩彩票。

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責任編輯：吳卓峰

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