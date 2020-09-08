陳振英沒有競爭對手　選舉開支扣除捐贈僅花300元

▲ 陳振英。（資料圖片）

港府於7月31日宣布押後立法會換屆選舉，合資格申領選舉開支的參選人，截至今日（8日）有8人已完成申報。暫時來說，花費最少的是爭取連任的金融界陳振英，扣除捐贈，大約只花300元，而工程界盧偉國則花逾11萬元。

傅流螢翻查已向選舉事務處申報的選舉開支，陳振英由於沒有競爭者，所以沒有選舉廣告，也沒有聘請代理人及選舉助理，僅申報一項約6,400元的租金、辦公室及運輸開支，其中6,100租金則由他所任職的中銀（香港）捐贈。

至於經民聯主席盧偉國，其開支最多的部分為租金、辦公室及運輸開支，約6萬元，但他獲得該黨捐贈約3萬3千元。由盧偉國申報的選舉廣告可見，盧偉國團隊頗重視社交平台宣傳，助理更幫他製作了系列手機表情圖，一共有7個。

不過，其黨友、競逐連任的金融服務界張華峰，則只申報了3萬元左右，當中一半用於選舉開支，但僅獲黨捐贈200元，用作租用經民聯支部辦公室的部分開支。張華峰申報的選舉廣告中，有一項開支為1萬4千元的「WhatsApp CRM」，由一間本地初創公司提供服務，以WhatsApp進行客戶關係管理，一經開通，即可多人同步管理同一個WhatsApp號碼，進行選舉宣傳時事半功倍。

目前8人中，花費最多的為有意競逐社福界的香港社會工作者總工會外務副主席張志偉，選舉總開支達14萬2千元，當中一半用於選舉廣告。根據張志偉申報文件，張志偉6月1日找製作公司拍一條5至10分鐘的選舉宣傳短片，由籌備到完成拍攝埋單5萬元，分3期付款，首2期各支付40%，餘下則在短片完成後支付。不過，張志偉僅申報了2萬元首期製作費，料是因應港府宣布押後選舉而停止拍攝工作。此外，張志偉在個人開支包括造型照化粧服務及服裝花了4300元，而聘請一名選舉代理人更花費5萬元。

有人「落重本」，亦有參選人一分錢都申報，包括出戰勞工界的工聯會丘燿誠，以及參選衞生服務界的香港公共醫療護士協會主席鄭少萍，不過二人都是7月31日才報名參選。而7月29日才報名參選會計界的黃宏泰則僅申報一項40元相片開支。

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