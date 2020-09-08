司法機構︰裁判官何俊堯調職因運作需要作出

▲ 司法機構今發聲明指，裁判官何俊堯的調動是「因應正常運作需要而作出」。（資料圖片）

司法機構今發聲明指，目前收到很多涉及東區裁判法院裁判官何俊堯，有關處理案件時曾考慮政治因素的投訴，表示有關投訴正按既定機制處理，現時不會就有關投訴作出評論，強調何俊堯的調動是「因應正常運作需要而作出」，與相關投訴或近期事件無關。

聲明指，東區裁判法院裁判官何俊堯，於七月三十一日獲暫委為高等法院副司法常務官，任期由2020年9月18日至2021年6月17日 ，職責包括協助刑事案件排期法官處理高等法院刑事案件的排期，以及程序事宜，其津貼和酬金與署任職位相稱。

另外，聲明指出，所有法官均須作出司法誓言，誓言要求法官根據法律履行職責，法官在審理案件時應僅應用法律，而不應考慮如政治等外在因素，稱《法官行為指引》規定，法官應避免參與政治活動，處理案件時不應存有任何實際偏頗，或表現出存有偏頗的觀感。

何俊堯上月審理區議員仇栩欣涉襲警一案時，抨擊作供警員為不可靠的證人，裁定仇栩欣罪名不成立，何俊堯事後遭民建聯立法會議員葛珮帆批評，及去信終審法院首席法官馬道立投訴。

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責任編輯︰尹櫻霖