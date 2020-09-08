【名牌抗疫】LV推經典monogram印花防疫面罩　香港10月底上架售7,500元

▲ Louis Vuitton近日推出經典monogram印花防疫面罩，價值港幣7,500元，預計將於10月30日在香港上市。

在新冠肺炎疫情下，口罩、面罩等防疫裝備需求大增。當中，Louis Vuitton近日推出經典monogram印花防疫面罩，價值港幣7,500元，預計將於10月30日在香港上市。

其實Louis Vuitton母公司LVMH集團早在疫情初期，已曾將香水廠改為生產搓手液，衣服的生產線則改為生產口罩和防護衣。而Louis Vuitton日前在最新的2021 Cruise Collection中，竟推出一款防疫面罩。

這款防疫面罩沿用了品牌經典的monogram設計，本身具有防UV功能，遇到陽光直射時面罩會變成深色保護色，預計將於10月30日在香港上市，價值港幣7,500元。

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責任編輯:李迦善