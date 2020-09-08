  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 20:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【名牌抗疫】LV推經典monogram印花防疫面罩　香港10月底上架售7,500元

精明消費 20:01 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Louis Vuitton近日推出經典monogram印花防疫面罩，價值港幣7,500元，預計將於10月30日在香港上市。

在新冠肺炎疫情下，口罩、面罩等防疫裝備需求大增。當中，Louis Vuitton近日推出經典monogram印花防疫面罩，價值港幣7,500元，預計將於10月30日在香港上市。

其實Louis Vuitton母公司LVMH集團早在疫情初期，已曾將香水廠改為生產搓手液，衣服的生產線則改為生產口罩和防護衣。而Louis Vuitton日前在最新的2021 Cruise Collection中，竟推出一款防疫面罩。

這款防疫面罩沿用了品牌經典的monogram設計，本身具有防UV功能，遇到陽光直射時面罩會變成深色保護色，預計將於10月30日在香港上市，價值港幣7,500元。

點撃大圖觀看多款LV經典小箱子手袋及水桶包：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯:李迦善

相關文章

【歐洲疫情】 LV化妝品工廠首周生產12噸消毒洗手液　免費提供法國及歐洲醫院抗疫
13:26 2020/03/16
【歐洲疫情】 LV化妝品工廠首周生產12噸消毒洗手液　免費提供法國及歐洲醫院抗疫
【全球大流行】LV產12噸消毒洗手液　採用Dior「CD」壓紋樽身譽為最靚搓手液贈醫院
12:29 2020/03/21
【全球大流行】LV產12噸消毒洗手液　採用Dior「CD」壓紋樽身譽為最靚搓手液贈醫院
【名牌抗疫】時裝國際品牌紛推時尚口罩　Dior+LV口罩設計一文盡覽
18:18 2020/04/13
【名牌抗疫】時裝國際品牌紛推時尚口罩　Dior+LV口罩設計一文盡覽
【LV手袋】Louis Vuitton 5款經典復古手袋　Monogram行李箱包+梳妝袋+水桶包$11,600起【附香港官方價】
14:49 2020/08/20
【LV手袋】Louis Vuitton 5款經典復古手袋　Monogram行李箱包+梳妝袋+水桶包$11,600起【附香港官方價】
手袋 品牌

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌
今日 10:22
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌