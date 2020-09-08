浸大辦網上開學禮　錢大康指大學絕不容忍仇恨言論及誹謗行為

▲ 香港浸會大學校長錢大康今（8日）在網上開學禮上致辭。（浸大提供）

疫情下各大學取消實體開學禮，香港浸會大學今（8日）舉行網上開學禮，校長錢大康致辭時表示，學術自由及院校自主受到基本法明確保障，所有自由均受到一定制約，受法律及人類基本道德所規範，舉例如大學絕不容忍任何仇恨言論及誹謗行為。

錢大康表示，浸大為學生提供自由的學習環境，但自由和責任同時並存，不能只在兩者擇其一，亦須尊重其他人擁有同等的權利，「你有責任捍衛其他人抱有不同意見的自由，最重要的是，你必須對自己選擇表達意見的方式，承擔責任和後果。」

錢大康亦說，現時身處的新時代，人類互動愈來愈多以網上形式進行，現時全球各地教學大規模在網上進行，他預期疫情過後，有不少教學活動會繼續跨越時空在網上進行，而浸大設計的網上教學方案，不只為取代傳統面授教學，更引進能夠把教與學帶進全新層次的創新方法，預視今屆新生在4年後畢業時，將面對一個截然不同的新世界。

浸大已於昨日（7日）展開新學年，並宣布本月28日起恢復面授課堂，同時提供網上教學。

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責任編輯：馮琪雅