【新冠肺炎】公共圖書館9月17日起重開　一文看清康文署設施最新安排

▲ 公共圖書館將於下周四起重開。（資料圖片）

康文署今日（8日）宣布，部分康樂場地分階段於周五（11日）起陸續重開；而部分博物館、表演場地及公共圖書館，將於下周一（14日）起陸續重開。

戶外康樂設施

周五起重開的戶外康樂設施，包括極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及用作田徑訓練的運動場。

至於本月17日重開的室內康樂設施，包括體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室／枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室／活動室、健身室、英式／美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館的搏擊中心、鯉魚門體育館的散手訓練場，以及體育館內的自修角；水上活動中心亦將於同日重開。

市民可於本月16日開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站則於設施重開當日同步恢復預訂服務；各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱早前亦已恢復服務。

康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場／球道逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。此外會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施等。

博物館及文化設施

文化設施方面，除了科學館及太空館，9月14日起康文署博物館重開展覽設施，每日朝10晚5開放（休館日除外）；但暫停所有互動式展品、公眾節目及兒童設施。

9月14日，康文署轄下表演場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，將開放供租用團體作綵排，及不設現場觀眾的演出或活動。當中，香港大會堂及新伊館現正用作社區檢測中心，在計劃結束後會徹底清潔消毒，9月17日重開。

視乎疫情發展，該署預計表演場地可於10月1日起恢復接待設有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半。

城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機將隨場地開放陸續於9月14日起恢復運作，並實施每日特別開放時間。

持有已取消節目門票人士，可向有關主辦機構查詢退票、退款安排，或留意其最新公布。如主辦機構選擇經由城市售票網售票處辦理退票、退款手續，相關詳情將於城市售票網網頁公布。

圖書館及自修室

公共圖書館方面，由9月17日起，香港中央圖書館、六間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開，並實施特別開放時間，星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時；每日分兩段開放，分別為下午1時至4時半及下午5時至8時（星期一至六），上午9時至下午12時半及下午1時至5時（星期日及公眾假期）。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數。圖書館的學生自修室將於同日重開，並實施與圖書館相同的特別開放時間。

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責任編輯：吳卓峰