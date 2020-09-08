【全民檢測】至今逾131萬人已檢測　103萬個樣本已化驗

▲ 逾131萬市民已經參與檢測。（馮漢柱攝）

政府公布，今日（8日）早上8時至晚上8時，共有約11.3萬市民經普及社區檢測計劃，在全港各區檢測中心登記採樣。自計劃月初開展以來，累計合共有約131萬人登記檢測。



截至晚上8時，普及計劃已經完成約103萬個樣本的核酸檢測。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



自8月29日網上預約開始以來，截至今晚8時，累計有約124萬市民成功預約檢測。



計劃至今共接獲240宗個案指個人資料被他人用於登記預約；經了解後，其中134宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。



政府發言人表示，計劃目的是希望找出隱性患者，及早作出治療，以阻止病毒進一步傳播。他說：「為己為人，呼籲市民踴躍參加普及計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈，讓大家逐步回復正常的生活和經濟活動。」

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責任編輯：吳卓峰