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【麥路人】楊千嬅爆城城太入戲難抽離 郭富城為拍戲狂吸煙擔心染肺炎

娛樂 21:50 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

郭富城、楊千嬅、張達明、顧定軒為《麥路人》宣傳。（東星圖片）

郭富城、楊千嬅、張達明、顧定軒及導演黃慶勳今日為電影《麥路人》宣傳，城城主唱的《麥路人》主題曲《灰色星塵》最新MV同時首播，城城憶述曾為角色不停吃煙，拍完後也擔心肺部有事，並找醫生檢測。

郭富城在首播儀式分享，電影雖拍畢兩年，原本已抽離角色，但看到歌詞時又勾起很多回憶，當時錄音室看著歌詞眼淚已停不到。

城城又指在戲中要煙不離手，他為投入角色，拍攝25日期間，戲裏戲外抽煙抽得很兇，更因吸煙太多而咳過不停。

千嬅爆城城十分投入角色。（東星圖片）

城城表示：「我都擔心有病，拍完去看胸肺科醫生，醫生跟我講個肺仍好靚，那一刻我輕鬆了，即刻抽離角色。」

身旁的千嬅大讚城城拍攝期間非常投入，並指：「有日放飯，想叫他食東西，他用角色聲音同我講『我唔食，我個角色唔可以肥』，嚇到我即時說對唔住，擔心他抽離了角色，我放低碟腸粉和碗豬骨粥便走咗。」

郭富城為MV歌曲而感觸。

千嬅又指一次凌晨三、四點在廟街拍外景，有個飲了酒途人望著她，城又角色上身拉她走：「他還會長期孭著戲中背囊。」城城笑言自己放不下包袱，其實背囊只是放了兩卷廁紙。

城城提到疫情，坦言作為電影工作者，見到戲院停開十分冷清，感到心痛，他又自爆早前放工時，自行去做檢測，結果呈陰性，他希望及早找出隱形帶菌者，盼疫情快過。

撰文 : TOPick柴犬出動

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