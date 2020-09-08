特首顧問團倡聚焦推動經濟復甦︰政府支援不能持續

▲ 行政長官創新及策略發展顧問團建議，加強向海外國家及內地推廣香港。（資料圖片）

行政長官創新及策略發展顧問團舉行第9次會議，討論香港的最新情況，及就2020年《施政報告》提供建議。顧問團建議，政府及社會應聚焦推動經濟復甦。



特首林鄭月娥指出，雖然第三波疫情正在減退，但政府亦正做好準備，應付冬季的高峰。顧問團同意應加強在商業運作上應用科技，以減低感染的風險。他們認為，政府的支援措施必不可少，但明白會對政府財政帶來挑戰，並且不能持續，建議政府及社會聚焦推動經濟復甦，而恢復跨境及國際出行更是十分重要。



顧問團指出，香港正面對多方面挑戰，包括疫情影響、國際社會對港區國安法的看法，以及美國對的制裁。他們認同「一國兩制」是最佳的制度安排，可確保香港長期繁榮穩定。而港區國安法已令香港恢復穩定，亦可讓香港有更多機會參與國家發展。

林鄭強調，維持香港作為國際金融、航空、航運及科技中心的地位極為重要。她指出香港在粵港澳大灣區發展中的角色，以及政府進一步鞏固香港國際金融中心地位的工作。顧問團就如何抓緊機遇，融入國家發展大局和與其他亞洲經濟體合作提出意見，並建議政府，加強向海外國家及內地推廣香港。

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責任編輯：林曉君