【淘寶電器】淘寶雪櫃直送抵港凹陷處處　賣家要求港媽自費寄回貨品否則不換新貨

▲ 本港有用家早前透過淘寶購買雪櫃，但雪櫃送抵寓所後卻有多處凹陷損毀的情況，讓事主大為困擾。

網上購物近年已經蔚然成風，不少人除了在淘寶購買衣物、文具及生活用品外，甚至會購買電器。不過，本港有用家早前透過淘寶購買雪櫃，但雪櫃送抵寓所後卻有多處凹陷損毀的情況，讓事主大為困擾。

損毀雪櫃插電仍能勉強運作

據事主黃小姐接受TOPick訪問時指，當初透過淘寶以1500元（人民幣．下同），為親戚朋友選購了兩個雪櫃。她亦特意選擇了以直送的方式，把雪櫃從位於寧波的賣家，經順豐運往香港。她坦言：「直送在心態上會比集運更穩陣一點」，此外她又曾要求賣家以木箱作運輸，但對方卻以貨物由廠方直接出貨為由拒絕。

直到近日兩部雪櫃終於經順豐送抵寓所，但黃小姐拆箱時卻發現其中一部雪櫃竟有多處凹陷、變型及損毀的情況，雖然插電後仍能勉強運作，但她目睹雪櫃損毁已經這麼嚴重，便不敢再插電，怕有意外發生。

順豐不排除賣家早知雪櫃損毁

黃小姐事後分別向賣家及順豐方面追究事件，當中賣家要求黃小姐必須把損毀的雪櫃寄回給他們，才會再更換新的雪櫃，而有關運費需由黃小姐承擔。黃小姐直言此舉只會令她得不償失，因為這一趟的運費最便宜亦需逾300元，一來一回比買新雪櫃還要貴，但賣家對此一副冷理的態度。

至於順豐方面則表示會查明雪櫃損毀的原因，並不排除賣家出貨時已知道物件損毁，因為賣家知道即使以次貨直送香港，很多人都會怕麻煩而不作追究。黃小姐慨嘆，自己並非首次淘寶電器，此前曾經淘過消毒碗櫃、風扇、LED燈等，都未發生這類事件，她目前希望賣家最終可賠償一個新的雪櫃，並希望順豐的調查可以釐清到事件到底屬何方的責任。

對於黃小姐的雪櫃，不少網民都為她抱不平，亦有網民笑言：「唔係比人扔過落街就一定係比人當波踢過」、「係咪雪櫃個Design嚟㗎」。

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記者:吳梓楓