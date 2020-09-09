【過街英雄】森美盼細So從錯誤中改過　自爆被太太發現行為可疑即修心養性

▲ 森美希望好友細So從錯誤中汲取教訓改過。

森美在昨日（9月8日）與黃翠如等於TVB電視城出席《過街英雄》宣傳活動。森美開玩笑自爆在家與太太及女兒一起看《過街英雄》，可是太太不太滿意其演出，指他演得不夠自然。

至於早前他的電台舊拍檔兼好友細So（蘇耀宗）被爆出軌，森美坦言有傳短訊慰問對方，細So以雙手合十圖案回覆。

森美稱：「每個人的人生都會遇到很多事和高低。錯，他肯定有錯，希望他在錯誤中吸收經驗。能從谷底走出來，跟家人一齊捱過這件事。」

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▲ 森美與黃翠如出席《過街英雄》宣傳。（東星圖片）

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森美甘太太追蹤

至於本身是型佬的森美笑言，早被蘇民峰批過自己沒桃花命：「只有桃花劫，就算有桃花都會被太太發現，所以死咗條心，唔好博。」

森美自爆十多年前被太太拿住一疊電話紀錄質問，他在凌晨兩、三時與誰傳短訊：「原本要機主先check到電話紀錄，太太話我電話費貴，轉了用她的名登記電話，我又一口答應。所以做男人要搵個精明老婆，那麼就冇得做錯事。」

森美更稱太太在他的電話及汽車都設有定位，隨時隨地可以知道其行蹤：「我日前去撐艇，她都問我點解出了海。不過有定位都是好事，老婆的心也會定些。」