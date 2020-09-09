  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 11:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【過街英雄】森美盼細So從錯誤中改過　自爆被太太發現行為可疑即修心養性

娛樂 09:51 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

森美希望好友細So從錯誤中汲取教訓改過。

森美在昨日（9月8日）與黃翠如等於TVB電視城出席《過街英雄》宣傳活動。森美開玩笑自爆在家與太太及女兒一起看《過街英雄》，可是太太不太滿意其演出，指他演得不夠自然。

至於早前他的電台舊拍檔兼好友細So（蘇耀宗）被爆出軌，森美坦言有傳短訊慰問對方，細So以雙手合十圖案回覆。

森美稱：「每個人的人生都會遇到很多事和高低。錯，他肯定有錯，希望他在錯誤中吸收經驗。能從谷底走出來，跟家人一齊捱過這件事。」

【細So出軌】被爆背妻偷食後首次公開現身　細So合十道歉：我係一個犯咗錯嘅人

森美與黃翠如出席《過街英雄》宣傳。（東星圖片）

【細So出軌】細So背妻偷食留家做木工修補關係 考慮進修讀文學或中醫

森美甘太太追蹤

至於本身是型佬的森美笑言，早被蘇民峰批過自己沒桃花命：「只有桃花劫，就算有桃花都會被太太發現，所以死咗條心，唔好博。」

森美自爆十多年前被太太拿住一疊電話紀錄質問，他在凌晨兩、三時與誰傳短訊：「原本要機主先check到電話紀錄，太太話我電話費貴，轉了用她的名登記電話，我又一口答應。所以做男人要搵個精明老婆，那麼就冇得做錯事。」

森美更稱太太在他的電話及汽車都設有定位，隨時隨地可以知道其行蹤：「我日前去撐艇，她都問我點解出了海。不過有定位都是好事，老婆的心也會定些。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【過街英雄】結婚廿年森美坦言曾遇誘惑　對老婆一條心每天提醒自己愛太太
17:09 2020/09/06
【過街英雄】結婚廿年森美坦言曾遇誘惑　對老婆一條心每天提醒自己愛太太
【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔　工作心態由高壓漸變懂樂在其中
15:44 2020/08/20
【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔　工作心態由高壓漸變懂樂在其中
森美 蘇耀宗 娛樂人物職業 過街英雄 演員 TVB

最高瀏覽

【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶