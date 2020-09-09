【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫 誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
已故賭王何鴻燊四房千金、現年29歲的何超盈於去年懷孕期間，由一向纖瘦的身型突然「暴漲」接近兩倍。誕女後，何超盈體型依然未減。直到今年7月，超盈現身父親何鴻燊的喪禮時，才見她的體重開始回落。
昨晚（9月8日），超盈在個人IG更新限時動態上載短片，片中的她穿露腰裝為愛女「荷苞蛋」消毒玩具，似乎已修身成功的超盈大晒小蠻腰。
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論 懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
何超盈懷孕時體型暴漲
何家四房千金何超盈去年3月宣有懷孕，同年六月在家舉行過大禮儀式時，見懷孕約7個月的超盈體型暴漲，與昔日纖瘦身型相比接近翻倍，引來網民討論。
及後，她未理傳統「喜事相沖」的禁忌，為好友仁濟醫院前主席千金嚴紀雯擔任伴娘，身懷六甲的她瞬間成為全場焦點，更被指是史上最「重量級」伴娘。
【賭王四房】何超盈為「荷包蛋」擺上契宴 林建岳女兒林心兒做B女契媽
直到去年8月何超盈為老公辛奇隆誕下女兒「荷苞蛋」（辛千覓）後，超盈專心照顧愛女，未有餘暇去修身減肥。
今年5月賭王病逝、7月設靈，當時超盈以一身素服現身，全黑裝束下見她比早前清減，但仍未完全回復產前狀態。
於昨日夜晚，超盈難得更新其社交網站，在限時動態發放影片。
影片開初見穿著短身上衣及高腰褲的她拿著一個六角形盒子，隨後她以盒子掃過愛女的抱枕、玩具作消毒程序，原來她正為好友嚴紀雯賣廣告，力銷對方公司的消毒新產品。
不過，網民重點全放在超盈久違的小蠻腰上。
片末的自拍鏡頭更見她已回復尖臉，產女1年終於修身成功，接近回復產前狀態。
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撰文 : TOPick柴犬出動