【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰

▲ 何超盈為愛女消毒玩具，終於修身成功大曬小蠻腰。

已故賭王何鴻燊四房千金、現年29歲的何超盈於去年懷孕期間，由一向纖瘦的身型突然「暴漲」接近兩倍。誕女後，何超盈體型依然未減。直到今年7月，超盈現身父親何鴻燊的喪禮時，才見她的體重開始回落。

昨晚（9月8日），超盈在個人IG更新限時動態上載短片，片中的她穿露腰裝為愛女「荷苞蛋」消毒玩具，似乎已修身成功的超盈大晒小蠻腰。

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▲ 去年六月超盈在家中舉行過大禮儀式。（instagram圖片）

何超盈懷孕時體型暴漲

何家四房千金何超盈去年3月宣有懷孕，同年六月在家舉行過大禮儀式時，見懷孕約7個月的超盈體型暴漲，與昔日纖瘦身型相比接近翻倍，引來網民討論。

及後，她未理傳統「喜事相沖」的禁忌，為好友仁濟醫院前主席千金嚴紀雯擔任伴娘，身懷六甲的她瞬間成為全場焦點，更被指是史上最「重量級」伴娘。

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▲ 為嚴紀雯擔任伴娘。（instagram圖片）

直到去年8月何超盈為老公辛奇隆誕下女兒「荷苞蛋」（辛千覓）後，超盈專心照顧愛女，未有餘暇去修身減肥。

今年5月賭王病逝、7月設靈，當時超盈以一身素服現身，全黑裝束下見她比早前清減，但仍未完全回復產前狀態。

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▲ 今年七月與丈夫現身父親喪禮。（東星圖片）

於昨日夜晚，超盈難得更新其社交網站，在限時動態發放影片。

影片開初見穿著短身上衣及高腰褲的她拿著一個六角形盒子，隨後她以盒子掃過愛女的抱枕、玩具作消毒程序，原來她正為好友嚴紀雯賣廣告，力銷對方公司的消毒新產品。

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▲ 大晒修身成果！（instagram圖片）

▲ 回復招牌V面。（instagram圖片）

不過，網民重點全放在超盈久違的小蠻腰上。

片末的自拍鏡頭更見她已回復尖臉，產女1年終於修身成功，接近回復產前狀態。

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