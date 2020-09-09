【揠苗助長】13歲大專畢業怨被催谷入上流社會　天才少女：父母把我帶上壞的路

▲ 天才少女埋怨父母催谷入上流社會。

帶著「神童」、「天才少女」的名號，自幼被父母栽培步入上流社會，13歲大專畢業的中國河南少女張易文，因父母的期盼和催俗，失去了美好的童年，令她不禁埋怨父母把她「帶上了一條壞的路」。

綜合內地媒體報道，張易文在4歲時與普通孩子一樣，被送去讀幼稚園，然而僅上課一個月，父親就把她接回家，實行在家學習。父母在當地開設幫學生補習文化課的培訓班，張父在女兒5歲時，就聘用了兩名學生當她的伴讀，在家中接受正式教育。

10歲獲大專錄取

張易文父母開設的「聖童私學」標榜「超前教育」，學生可於15歲考大學。而在2017年，年僅10歲的張易文，就以父親開出的同等學歷證明，報考商丘工學院，在考試中考獲352分，獲電子工程學院電子信息工程投術科系錄取，並於今年7月順利畢業。

對於女兒考上大專學院，張父認為是好事，因為省了8年撫養費，又能早8年賺錢，

全國幾千萬像我這樣的低收入家庭，也能讀得起博士，爬進上流社會了。

不過，校方表示，張易文的成績在學校屬於中等，但因與同學間年齡差距大，對事情的看法有差異，張易文多數獨來獨往，行事特別低調，不會自我吹噓，甚至希望別人看不到她，

如果不是學校特別關注，可能都不會感受到她的存在。

埋怨父母帶她走上錯路

大專畢業後，張易文在父親的培訓班擔任助教，每月領取1500元人民幣薪金。張父過往曾表示，想讓女兒在20歲取得博士學位，不過因為女兒上大學後喜歡上動漫設計，而且在高等數學上遇到困難，擔心給女兒太大的升學壓力，因此決定兩年後再讓她去考教育相關學科的研究生。

事實上，張易文面對父母為她安排的道路感到不滿，張父表示，女兒受到主流輿論的影響，認為她自己的經驗是不正確。張父又指，女兒現在叛逆沒有以前聽話，有獨立見解，會跟父母吵架，雙方意見不同時，能說服女兒就說服，如果說服不了只好讓事實來證明對錯。

她認為是我們做父母的將她帶上了一條錯的道路上，是我們耽誤了她，讓她變得另類。

張父此舉引來大批網民抨擊，認為他如此揠苗助長，是操控女兒，更藉由女兒宣傳自己的培訓班。張父表示，自己只是「引導不是控制」，只是讓女兒在父母可接受範圍內選擇她想走的路，「是她自己的選擇」。不過，原來其經營的「聖童私學」，已被揭發民辦學校辦學許可證已過期。由於該校目前屬非法經營，睢陽區教體局已在周二（8日）表示將介入調查。

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責任編輯：王明芳