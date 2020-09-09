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【威尼斯影展】許鞍華獲頒終身成就金獅獎 　彭于晏因疫情無法赴水都祝賀

娛樂 10:08 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

許鞍華由姬蒂白蘭芝頒發終身成就獎。（影片截圖）

現年73歲的香港導演許鞍華（Ann），於香港時間今日凌晨於《77屆威尼斯電影節》獲頒發「終身成就金獅獎」，以表揚許鞍華在國際影壇作出的貢獻，獎項由澳洲女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）頒發，這也是首位華人女導演獲此殊榮。

許鞍華在從本屆正式競賽評審團主席姬蒂白蘭芝手上接過獎座，她在台上先戴著口罩領獎，後來始取下拍照，事後她興奮親吻成就獎。

許鞍華同時帶著最新作品《第一爐香》在影展以特別放映、不參與競賽方式參展。由於全球新冠肺炎疫情，她透露本來差一點無法登上飛機抵達威尼斯，而《第一爐香》男主角彭于晏只能以視訊在影展記者會現身。

許鞍華親赴威尼斯領獎。（影片截圖）

許鞍華是威尼斯史上首位獲得成就獎女導演，亦是首名華人女導演獲此殊榮。之前香港導演吳宇森亦於2010年亦獲終身成就金獅獎。

許鞍華跟與威尼斯電影節有淵源，曾任威尼斯電影節「地平線」單元評審團主席，作品《桃姐》於2012年在威尼斯電影節獲多項獎項，葉德嫻憑該片勇奪威尼斯影后。

英國著名女星泰迪史雲頓（Tilda Swinston）亦是今屆成就獎的得主。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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