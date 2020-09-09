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【提子鯁喉】日本4歲男童吃提子鯁死　兒科醫生教餵食提子安全方法

醫生診症室 10:49 2020/09/09

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日本4歲男童吃提子鯁死，兒科醫生教餵食提子安全方法。

小朋友鯁喉後果可大可小，隨時有機會致命。日本一所幼稚園周一（7日）發生男童吃提子噎死意外。過去曾有研究指出，提子是致引鯁喉窒息的三大死亡原因之一。有醫生及專家分享餵食提子的安全方法，以及鯁喉高危食物。

根據日本傳媒報道，事發在下午1時左右，東京都八王子市一所幼稚園，有女教師發現一名4男童吃了餐點中的提子後表情痛苦，當時曾進行應急措施，並緊急將男童送院急救，惟最終不幸仍離世。

據東京都警視廳了解，幼稚園提供的提子每顆直徑約3厘米，每位幼童都被分到3顆，在用餐時一起食用。警方男童應該是被葡萄噎住，導致窒息死亡。事後，幼稚園園長就事件道歉。

日本兒科學會表示，2013年也曾發生1歲半男嬰被提子噎死的案例。當地兒科醫生山中龍宏表示，如果要給幼童吃這種食物，必須要先切成小塊。

餵食提子安全方法

仁安醫院兒科專科顧問醫生劉成志曾接受TOPick訪問時表示，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。

他表示，6個月以上大的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也仍應該切碎點、讓小孩慢慢適應。

若提子打橫切，提子的圓周可能跟沒有切分別不大，故橫切未必是好的方法；切成長條形可減低阻塞氣道的機會。

香港聖約翰救護機構訓練經理浦麗君指出，小童安全、正確食提子的方法，是將提子弄成蓉狀才餵食，便不會鯁喉；若餵食整粒或切開的提子時，亦要注意不可以吞啜方式吸入幼童口中，而是以匙羹放入口中，以免吸得太大力直接吞進，塞住氣管。

常見高危食物

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

  • 提子
  • 麻糬
  • 丸類食物
  • 湯圓
  • 年糕
  • 糯米飯
  • 蒟蒻
  • 啫喱
  • 果仁
  • 花生
  • 糖果
  • 角仔

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責任編輯：羅嘉欣

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