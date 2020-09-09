【限聚令】陳肇始指初步擬下階段重開派對房間卡拉OK等　仍需視乎疫情發展

▲ （資料圖片）

全民檢測踏入第9日，食物及衞生局局長陳肇始表示，截至早上8時，約125萬人已於網上預約參與檢測，而今日（9日）有11個中心預約額滿。

【全民檢測】約124萬市民已預約檢測 黃錦星訪將軍澳兩個檢測中心

陳肇始今早接受電台訪問時指，至今約有131萬人次完成採樣，完成檢測的約有103萬個樣本，當中找到18宗確診個案。她稱特別擔心從計劃中找到的2名確診外傭，因或會導致病毒散發，呼籲僱主與外傭一同接受檢測。

她又提到醫管局有計劃將現行的22間普通科門診派發樣本瓶的安排在全民檢測後再擴大，屆時港府亦會在社會設不同的檢測系統，即使完成全民檢測，後續的特定群組檢測等亦可持續。

【防疫措施】周五起限聚令放寬至4人 一文看清第三階段放寬措施

政府昨日（8日）宣布，周五（11日）起限聚令可由2人放寬至4人，而食肆亦可4人一枱。陳肇始指，疫情漸趨穩定，惟社區上仍有3成源頭不明個案，因此不能同一時間放寬所有措施，而要逐步、有系統及分階段放寬。她強調放寬措施的考量包括對市民的必要性及風險可控的尺度等。若疫情繼續穩定，將分不同階段放寬，更透露下一階段的放寬場所或包括開放浴室、派對房間、泳池、夜店及卡拉OK等，但一切決定仍需視乎疫情發展。

她又指，放寬場所方面，政府最初先開放室外場所，因室外風險較室內活動低。至於商務及經濟發展局局長邱騰華昨透露主題公園及展覽活動有望下周恢復，陳則認為重開有有一定風險，因此必須規範入場人數、人流、人與人間距離的等。

至於被問到食肆營業限制可否在中秋節（10月1日）前進一步放寬，陳肇始稱專家和食環署仍在與業界商討加強感染控制，包括加強空氣流通，分開「執檯」及上菜員工等，但強調若只有部分食肆肯做，效果都不理想；至於酒吧可否在下一階段重開，她則指政府放寬措施是考慮除口罩的因素，「除口罩的時間太耐有風險」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩