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【基層悲歌】疫情下拾荒伯伯垃圾桶找食物　義工不放棄尋獲伯伯贈餐劵送暖

健康 10:35 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

義工不放棄尋獲伯伯贈餐劵送暖。（照片獲「無名共行」授權轉載）

新冠肺炎疫情打擊各行各業，不少基層市民手停口停。日前一名拾荒者因三餐不繼，在飢腸轆轆下因而翻垃圾桶找食物，被義工拍下一張心酸照片引來全城熱議。義工欲施援手惟伯伯已不見蹤影。昨日（8日）事情有新進展，在義工終於重遇伯伯。

無家者關注團體「無名共行」義工日前於Facebook專頁發文，指在工作途中目睹一名拾荒伯伯翻找垃圾桶吃剩的飯盒。從相片可見，該名伯伯頭髮花白，彎下身子翻找垃圾桶，身旁推放著一些紙皮。義工即時回公司取飯票，惟回到原處時伯伯已離開。

義工一直記掛伯伯，並再走回附近希望可重遇他。皇天不負有心人，昨日義工經過該處時，再次見到伯伯的身影。從相片可見，伯伯與日前的衣著完全一樣，身旁有少量紙皮。義工即時把握機會送上餐券：

今日見到拾紙皮伯伯，可以分享餐劵比佢喇！伯伯收到餐劵感到開心。感謝有心人和美浸信會一直分享的餐劵。

網民都留言感激義工的善心，希望義工可以代為尋找社工跟進伯伯情況，擔心伯伯或許不懂得申請社會福利。另有網民慨嘆在現金繁華的社會竟然仍有人需要在垃圾桶尋食物果腹，希望政府及各人都可以行多一步，做多一點。

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責任編輯：羅嘉欣

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