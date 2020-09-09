【英國升學】子女幾歲最適合出國留學？ 鄧藹霖分享如何為兩兒準備英國留學

▲ 鄧藹霖分享英國留學的重點。

孩子幾歲可以到外國留學？英國升學的學費要幾錢？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請親子專欄作家鄧藹霖，從媽媽的角度，分享英國升學的常見問題。

鄧藹霖與前副廣播處長丈夫吳錫輝育有兩名兒子，長子Conrad早年在香港讀完大學後，再前往英國倫敦大學學院（University College London）修讀碩士課程，現於倫敦從事與寫作有關的工作，細仔Eugene則於英國讀法律，現時已回香港發展。

兩個兒子前往英國升學的年齡不同，鄧藹霖兩次的準備都不同。長子前往英國時，她坦言即使兒子當時已經21歲，但仍然感到緊張，畢竟家中第一個孩子離開自己的視線範圍，

你想到「阿仔要走（去英國）啦」，鼻子會酸酸的！

她更緊張地為兒子準備去英國的物資，甚至因為擔心他沒有時間洗衣服，連紙底褲都在香港準備好，又擔心英國天氣寒冷買了很多羊毛底衫，

結果大仔碩士畢業時，我去探望他，那些紙底褲是一包一包放在原處，完全沒有用過，那些羊毛底衫的招牌仍在，其實媽咪有個緊張的過程是正常的，是過渡期來的，會適應的，到細仔到英國留學時，根本連訂機票都是他自己處理，我都不用理會了。老實講大人的適應是差過小朋友，年輕人的適應能力是很高的。

究竟幾歲適合送孩子出國留學？鄧藹霖指在過往的講座中也經常被家長問到相關問題，她強調這個問題沒有人會答到，因為每個孩子都不一樣。

我身邊的朋友最細是7歲已經送子女出去留學，普遍是14、15歲較多，我就答不到幾歲最適宜，我覺得女孩子會較為早熟，她會主動說「媽媽我想去」，但男孩子就會說「不好啦」，拖下拖下又一年。

她建議父母，要視乎孩子的性格是否適合，有些11、12歲已經有很清晰的目標，很獨立的，已經可以考慮出國讀書。

不過，有個情況是絕對不適合出國留學的，就是孩子未準備好，如果孩子說：「媽咪，我真的不想去，你不要逼我」，你就不要強逼孩子去。你要慢慢適應，慢慢做資料搜集，令她們覺得這件事是好的，也不會令一家人陷入情緒的深淵。

英國的學費費用

英國留學每年學費要多少？中學方面，鄧藹霖以曼徹斯特與倫敦之間一間中學為例，該間中學學費分為3種，普通學生（不寄宿）每期學費約5000多磅（約5萬港元），第二種Weekly Boarding，即周一至周五在學校住宿，周末可能回到親戚家，每期學費約8000多磅（約8萬港元）。

第三種時是食宿費用全包，寄宿生每期大約1.2鎊-1.3萬鎊（約12至13萬港元），每年分3期繳交再加機票等雜費，中學每年都要40多萬港元。

大學的學費會平點，因應科目不同而定，鄧藹霖建議父母預算每年50年學費連生活費，但是大學分兩期付款，而英國大學學制是3年，即3年的學費約150萬港元。

記者：鄺嫻