【旅遊氣泡】港府已向11個國家提出恢復互相出行　邱騰華：日本和泰國方面已到衞生部門接觸階段

▲ 邱騰華指港府已向11個國家提出恢復互相出行。（資料圖片）

政府正與11個國家探討落實旅遊氣泡概念。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（9日）於電台節目《千禧年代》表示，旅遊氣泡要視乎疫情和雙知地方是否有互認檢測安排等因素，可方便旅客與其他國家恢復往返，他續指市民雖準備日後出行時會有不同限制。

【旅遊氣泡】港府已向11個國家提出恢復互相出行 出發前及抵埗後亦要檢測

邱騰華指因為本港7月的疫情，令旅遊氣泡的商討進度被拖慢，而現時港府已向11個國家提出恢復互相出行，又指本港與日本和泰國的商討已進入由衞生等專業部門接觸的階段，但因現時未有一套國際的標準，雙方仍要考慮彼此的檢測標準是否合適，但強調情況隨時有改變。他表示，普及社區檢測中得出的數據也能給予接洽國家更客觀和宏觀數據，以檢視本港的情況。

至於問到泰國是否會成為最先重開的國家，邱騰華回應指，當中沒先後次序之別，不一定最早接洽就最先做到，要考慮雙方的情況，現在難以訂下一個確實的日期。他續提到，與內地方面的商討比其他地方早，當中健康碼大致準備就緒，在合適時間將會啟用。

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責任編輯：郭家穎