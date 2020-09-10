【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角　夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒

▲ 澳洲女星伊麗莎白迪碧琪獲路蘭妻看中，瞬即彈起躍升成《TENET天能》女主角。

《TENET天能》（Tenet）女主角伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）是來自澳洲近年在荷里活急速冒起的女演員。30歲的伊麗莎白在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）原創的科幻間特務片中飾演反派軍火商身邊的女人Kat，是男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）在戲中執行拯救世界任務的關鍵人物。

伊麗莎白迪碧琪日前透過Zoom接受香港記者訪問，分享她第一次成為荷里活大片女主角，就是跟基斯杜化路蘭合作的感受。

▲ 《TENET天能》中的Kat 是藝術品鑑證專家，打扮高貴，實則上是個沒有自由完全備受控制的女人。 （製作特輯截圖）

伊麗莎白飾演Kat是反派Sator的妻子，身為藝術品鑑證專家，視兒子如命，生活優裕，但一舉一動都被監視，如同活在囚牢中，她內心極度想離開這個控制狂般的男人，但為了生存卻要掩飾自己，直至尊大衛飾演的特務接觸她，才令她人生出現轉機。

▲ 伊麗沙白首部荷里活片是2013年的電影《大亨小傳》。

「Kat這角色外在給人的感覺，和她內裏個性完全不同，複雜又矛盾。我很高興導演給我這個角色有一個很重要的心路歷程演變。我讀劇本時已感到欣慰，因為在這種特務類型電影中，很少有如此複雜的女性角色出現。」伊麗莎白說她欣賞這個角色有很強的生存及應變能力，愈變愈堅強。

▲ 2015年的《特務型戰》，伊麗沙白再次成為比女主角更搶鏡的女配角。

她笑說：「我跟這個角色很不同，我沒有一段如此激烈又緊張的關係，也沒有孩子，我比Kat自由得多。」

有別於尊大衛由基斯杜化路蘭親選，伊麗莎白迪碧琪卻是路蘭的太太兼監製Emma Thomas的心水選擇。話說Kat這角色本來較年長，但她看過她2018年有份演的電影《剋．寡婦》（Widows）後，就把她推介給路蘭，而他便把Kat角色以伊麗莎白為原型重寫了。

▲ 伊麗莎白迪碧琪2016年參演BBC劇集《夜班經理》演黑幫情婦，與化身特務的「洛基」Tom Hiddleston有激情演出。

有古典美輪廓、1.9米的驕人身高及紥實演技的伊麗莎白迪碧琪，在法國巴黎出生，爸爸是波蘭人，媽媽是有愛爾蘭血統的澳洲人，父母都是舞者，在她5歲時舉家搬到澳洲墨爾本居住。她兒時習芭蕾舞，長大後轉向戲劇發展。

她在澳洲的大學修讀戲劇系，2010年時以出色成績畢業，在舞台、電視及電影多方面發展。

▲ 伊麗莎白於2017年《銀河守護隊2》演至高族的大祭師Ayesha。

她首部有份演出的荷里活電影是2013年與里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）合作的《大亨小傳》（The Great Gatsby），之後她又參演了2015年由亨利卡維爾（Henry Cavill）主演的《特務型戰》（The Man FromU.N.C.L.E.），而在2016年的英國特務劇集《夜班經理》（Night Manager），她飾演黑幫情婦，跟演特務的「洛基」Tom Hiddleston有激情演出。

她還曾經是Marvel電影宇宙的一員，只不過她在2017年的《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2)演至高族的大祭師Ayesha，由頭到腳都是金色，觀眾大概不會知道此角色真人是位美女。

▲ 2018年的《剋．寡婦》，伊麗莎白演其中一位劫匪遺孀，為生存不惜一切。

首度和基斯杜化路蘭合作，她有何感受？「我覺得他對演員有很高要求，但同時也給空間演員去找出自己演繹的方法，很難得。」路蘭作品向來以實景拍攝為主，極少要求演員在綠幕前拍攝再在後期製作配上視覺特效，她就為實景拍攝絕對有利演出。

「我有幾場戲都是在船上拍攝，我們真的置身遊艇上，經常濕身，感覺很凍，那種真實感令我們演起來份外投入。」

▲ 伊麗莎白迪碧琪飾演軍方商Sator妻子Kat，她形容簡尼夫伯納的演出令她心寒。

伊麗莎白說戲中尊大衛華盛頓的出現，令Kat覺得難以信任他，及後經歷大冒險，她終明白他是獲得自由的關鍵。「我喜歡二人之間那份互相尊重」。

戲中伊麗莎白跟飾演大反派Sator的簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）最多對手戲。對於這位59歲的英國演技派男星，她便笑說對方真人友善又有趣，但一入戲便令她心寒。「記得有一場戲他趨前跟我說一句話，拍了幾次，其中一take，他望着我眼睛時，我真的被他嚇倒呢。」

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《TENET天能》（上映日期︰9月10日）

記者：胡慧雯