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【母愛偉大】張慧儀憂愛子需做換心手術　曾滯留大馬約半年認有經濟壓力

兒童健康 11:43 2020/09/09

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張慧儀憂愛子將來需做換心手術。

2007年，張慧儀收養患嚴重先天性心臟病的張晃維（Hanson）為養子，一直視如己出，張慧儀甚至加入兒童心臟基金會，關注兒童心臟病問題。早前因疫情滯留在馬來西亞的張慧儀，近日已剛從大馬回港，她並出席兒童心臟基金會活動，講述愛子兩年前做心臟手術後情況。

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張慧儀非常關注兒童心臟病問題。（取自張慧儀FB）

憂愛子需做換心手術

張慧儀出席兒童心臟基金會的活動時，談及愛子在2018年接受手術後，每隔3、4個月覆診跟進康復進度，現階段健康情況理想。

可是倘若Hanson心臟不能負荷時，便需要做換心手術保命。張慧儀非常擔心這情況會出現，因為換心後還要觀察排斥反應。加上換心手術費用昂貴，張慧儀唯有勤力工作，為愛子多存醫藥費。

她希望公眾能夠關注更多兒童心臟病問題，因為兩年前愛子接受心臟手術後，曾經一度失憶，直到手術完成了十多日後，Hanson才逐漸恢復意識，令張慧儀非常擔心。

張慧儀在2007年收養患嚴重先天性心臟病的Hanson。（取自張慧儀微博）

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滯留大馬收入大減

由於新年期間，張慧儀與Hanson回大馬探親，受到疫情影響，滯留近半年左右才回港，導致很多工作被取消而收入大減，笑言有合適工作請找她。幸好Hanson非常孝順，會主動幫忙張慧儀做家務。

早前張慧儀接受媒體訪問時表示自己每次回大馬，也會幫媽媽洗廁所，相信在耳濡目染下， Hanson也會主動幫助媽媽。張慧儀認為這是份內之事，所以沒有因幫忙做家務而獎勵兒子。

張慧儀與愛子下廚。（取自張慧儀FB）

張慧儀的個人社交媒體也分享了不少和兒子在大馬的照片，受到疫情的影響，張慧儀也減少外出，降低受感染的風險。和Hanson在家一起下廚，享受親子時光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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