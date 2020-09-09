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【恐怖意外】貪玩男子不聽勸阻於溫泉池示範跳水　一躍池內撞頭頸椎骨折死亡

健康 12:04 2020/09/09

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貪玩男子不聽勸阻於溫泉池示範跳水，一躍池內撞頭頸椎骨折死亡。

跳水動作勿亂試！廣州一名男子因在溫泉池欲向小朋友示範跳水，一躍池內導致頭部受傷，經醫生搶救無效，頸椎骨折死亡。

綜合內媒報道，男子與友人一行7人於2018年9月入住廣州一間溫泉酒店。酒店房間前有一個長3米、寬2米、水深0.6米的溫泉池，亦有「請勿在泡池內嬉戲打鬧」告示牌。

當晚，7人一起相約浸溫泉，當大家在池邊休息時，男子向友人的孩子表示，跳水時應要手、頭先下，並要示範如何跳水。同行友人馬上勸阻，但男子仍要繼續示範，結果躍進池內後頭部受傷，經醫生搶救無效死亡。

經鑑定，男子因頭頂與鈍物撞擊，導致頸椎骨折、頸部脊髓挫裂傷，導致呼吸循環衰竭死亡。

家屬起訴酒店要求賠償

事後，死者家屬悲痛欲絕，起訴酒店需負全責，指酒店沒有關於浸溫泉的警示，而事故發生是因為溫泉池與牆壁太近存在安全隱憂。家屬指男子當時的確是想示範跳水，但是因牆壁與溫泉池設計不合理，導致男子蹲下時屁股碰到牆壁，導致蹲立不穩，不慎落水，發生意外。

酒店方則認為，雖然對住客在溫泉池跳水身亡而深表遺憾，但始於因為死者執意在溫泉池示範跳水姿勢，才會導致意外發生，在法律上不具因果關係。另外，酒店亦擺放禁止嬉戲打鬧的溫馨提示。故認為不存在過錯，並已盡安全保障義務，不應承擔賠償責任。

經法院審理，法院本月4日判決，認為溫泉酒店已盡相應安全保障義務，對事故發生不存在過錯，駁回家屬訴訟請求。

此前，曾有23歲男子於水上樂園玩俯衝式滑梯時，頭部先落水，致頸椎骨折斷，胸部以下的身體癱瘓，靠呼吸機維生，詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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