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【風雲郵票】香港郵政聯乘風雲推全球限量版畫冊　馬榮成親手重畫套摺粉絲必儲【內附訂購連結】

休閒 12:36 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港郵政x漫畫家馬榮成首度聯乘推出《風雲》漫畫郵票，包括全球限量5,000套珍藏郵票冊、一套6枚郵票、2枚小型張和首日封及套摺等相關郵品。（相片：香港郵政）

「金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍」相信是不少港人的集體回憶。香港郵政x漫畫家馬榮成首度聯乘推出《風雲》漫畫郵票，其中全球限量5,000套珍藏郵票冊，現時已正式開售，粉絲不可錯過。

是次香港郵政力邀馬榮成發行以一系列《風雲》漫畫為題的郵品，包括：一套6枚郵票、2枚小型張和首日封及套摺等相關郵品。9月23日或以前訂購的話，最快可在發行日（10月29日）起前往郵政局櫃位領取或經派遞收取所訂購的郵品。

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限量珍藏郵票冊附手稿

其中最受矚目的，是全球限量5,000套珍藏郵票冊，內含連封面共9幅全新作品，每冊均印有獨立序號，另附以黑墨印刷技術印製的$10及$20郵票小型張，網上預訂每人限購2本。

根據香港郵政官方FB專頁指，馬榮成早於2015年完成《風雲》漫畫創作，但為了是次《風雲》特別版郵票，再次執畫筆，親手重繪套摺及限量珍藏郵票册內的部分畫作。

在全球限量只有5,000本的珍藏郵票册，馬榮成放入了其珍貴手稿，封面上印有他親手用水墨繪畫的畫作，內頁則有他用水墨繪畫方法，重新演繹漫畫內的經典場面。

限量5000本珍藏郵票冊，內附1套6枚郵票及2款郵票小型張，$480。（已售罄）（相片：香港郵政）

親手重繪套摺內頁

除了珍藏郵票冊外，另一必買產品是套摺。套摺內有齊一套6枚郵票以及2款郵票小型張。馬榮成更親手重畫套摺內頁，利用交錯的線條虛實並行，將聶風及步驚雲的頭像合二為一。

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惟官方指，在開售兩天後，全球限量5000本的《珍藏郵票冊》已火速售罄。不過，其他《風雲》特別郵票系列仍有郵品。可於網上訂購或親臨郵局索取訂購表格，真的是手快有手慢無！

*「黑墨」小型張並非郵票，不得用作支付郵費。

網上訂購：https://bit.ly/2QZLvwV

分局位置：https://bit.ly/3breVgZ

記者：陸明敏

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