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【開心速遞】郭靖楊過44年後相逢《愛回家》　白彪羅樂林重現佳視經典論英雄【有片】

娛樂 12:06 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

雷公（白彪飾）和大龍生（羅樂林飾）於《開心速遞》從舞林鬥到武林。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》再有經典角色重現，大龍生（羅樂林飾）和雷公（白彪飾）於《愛‧回家之開心速遞》比舞，更重現當年佳視的楊過和郭靖。

其實資深演員白彪和羅樂林，分別在1976年的佳視版《射鵰英雄傳》演郭靖和《神鵰俠侶》演楊過，二人更是電視版的首代郭靖和首代楊過。

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雷公（白彪飾）和大龍生（羅樂林飾）大鬥舞功。（TVB截圖）

昨晚（9月8日）播出的第992集《開心速遞》以「舞俠再現」為題，雷公和大龍生齊齊參加慈善武林大賽，二人更使出「降龍十八步」和「黯然銷魂舉」。

鏡頭一轉，雷公和大龍生都換上了古裝，以古代武俠郭靖和楊過的造型現身，為觀眾送上驚喜。

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首代郭靖（白彪飾）和首代楊過（羅樂林飾）於《開心速遞》重現。（呂慧儀IG圖片）

縱然羅樂林以非首代化身楊過於《開心速遞》內出現，但首代郭靖和首代楊過同框則為第一次，成為了此集的亮點。

1976年，佳藝電視將金庸筆下的武俠小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》拍成劇集，由蕭笙叔監製，並分別找來白彪飾演郭靖、米雪飾演黃蓉，以及羅樂林飾演楊過、李通明飾演小龍女。

資深電視迷看後都覺得十分過癮，甚至留言提出下次應加入「洪七公」劉丹同場較技。

撰文 : TOPick柴犬出動

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