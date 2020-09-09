【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽

▲ 蔡卓妍否認與石恆聰分手。

蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺男友石恆聰，自2017年4月拍拖至今3年多。阿Sa一向不避諱帶男友出席不同場合見家長，並有指阿Sa亦已融入石家。正當外界以為二人感情穩定之時，今日有傳媒報導二人3年情玩完，其後阿Sa就回覆事件不屬實，故不作回應。

阿Sa與石恆聰3年來感情穩定，已見雙方家長，去年底更傳出阿Sa有孕及二人準備結婚的消息，不過其後經理人霍汶希解釋阿Sa是因淋巴腫脹才令下巴肥胖。

▲ 有傳蔡卓妍與石恆聰分手。（Instagram圖片）

阿Sa否認分手

不過，現年37歲的阿Sa亦有作好做媽媽的準備，並已做兩次雪卵手術，因她曾言：「希望可以儲卵10年，如果50歲才生，怕自己太老。」，並指有好消息時便會公布。

今日，有傳媒指阿Sa自去年底與男友去旅行後便陷入冷戰，而阿Sa亦已遷出男友的豪宅，搬回紅山半島居住。另外，亦有指阿Sa心急結婚令男友有壓力，在種種因素影響下，最終分手收場。

報道出街後，阿Sa亦作出回應指新聞：「無中生有」，所以不會作回應，意指事件不屬實。

【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作 阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵

▲ 蔡卓妍與石恆聰拍拖三年多。（Instagram圖片）

阿Sa情路崎嶇

石恆聰是阿Sa入行以來公開承認的第3段戀情，而阿Sa的情路發展亦非一帆風順。

2004年，阿Sa與鄭中基拍拖，並於2006年秘婚，非常恩愛。可是戀情在2009年才漸曝光，在2010年有傳媒發現二人已於洛杉磯註冊結婚，但他們就同時回應指已簽紙離婚。有傳離婚原因是鄭中基仍未定性，婚後仍與異性密會，加上阿Sa工作忙碌，最終6年感情離婚收場。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌 鍾欣潼入院再做手術縫66針

離婚後半年，阿Sa與比自己年少3歲的陳偉霆拍拖，由於二人地位不同，一直不被看好，但阿Sa都未有嫌棄，一直愛護有加。不過之後陳偉霆在內地爆紅，二人聚少離多，而且有不少女生埋身的陳偉霆有傳與其他人撻著，令阿Sa決定離場，於2015年宣佈結束5年情。

不過，這段情似乎令阿Sa非常受傷，曾有傳她在生日會時，酒後吐真言指：「你們這班男人經常講大話！」最終，對愛情連番失望的阿Sa在分手後三年才開展新戀情。