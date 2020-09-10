【家居好物】淘寶$30晾被神器一個衣架好慳位　主婦大推︰中間有空位不難乾

▲ 有主婦淘寶一個圓形螺旋衣架，輕鬆晾起被單及床單。

香港家居空間有限，主婦媽媽們每次晾被單及床單等大型物品，都大叫頭痛。有主婦於社交媒體分享，淘寶一個圓形螺旋衣架即解決問題，輕鬆晾起被單及床單，不少網民用家都大讚這款衣架慳位。

用螺旋衣架輕鬆晾起

該名主婦本周一（7日）於facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示「用咗佢晾冷氣被或者床單，就慳位好多啦」。這款圓形螺旋衣架，在淘寶售價為27.6人民幣（約31港元），她購入圓形加固管粗10mm的一款。

只要把被單及床單穿入螺旋衣架內，慢慢轉入便能晾起。她指衣架中間有空位，空氣可流動，令被子不難乾，衣架亦不阻位，解釋「中間有螺線轉番開個圈同個掛鈎的」，可以一分為二方便收納。有網民表示將被掛上衣架有難度，她教路︰

我會先張被搭上手，再慢慢推上個架到。

▲ 用螺旋衣架晾被或床單很慳位。（相片來源︰「淘寶開心share」fb群組）

用家大讚好用冇噏味

網民對衣架的反應兩極，不少網民都已入手，有用家稱「好好用，冇晒噏味」、「唔洗使用2個衣架晾」。針對會否難以乾透的問題，有網民分享她的方法︰

我會中途底面反轉下，冇問題，因為係幾慳位的。

另一方面，有用家批評「純粹慳位，一啲都唔好用」，僅用兩次就丟掉。其中一位網民提出，這款衣架重心難平衡，很難掛上高處。

網民︰衣架本身已阻位

此外，有網民質疑如果被子太大件，掛起時有部分被子皺起疊著，就會很難乾透，另有網民指平時用2個普通衣架晾床單，呈「U」字形，反而這款螺旋衣架難以收藏，令不少網民認同，有留言表示︰

平時唔使多咗一件單一用途嘅物體喺度。

咁仲簡單，唔使放多樣嘢喺屋企，香港寸金尺土，地方好矜貴。

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責任編輯︰王明芳