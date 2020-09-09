【新冠疫苗】一名測試者疑現嚴重副作用　牛津大學即時叫停疫苗臨床試驗

▲ 一名測試者疑現嚴重副作用，牛津大學即時叫停疫苗臨床試驗。

由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，因一名接受測試人士疑似出現嚴重副作用，宣布暫停第三階段測試。全球9間藥廠發表聯合宣言，承諾疫苗推出前會遵從指引及通過測試，以確保合符安全標準。

綜合外媒報道，研究已進入最後臨床階段，而研發機構阿斯利康發表聲明指，有測試者出現潛在不明的病症，目前仍未知副作用的性質及出現時機，疫苗測試進入暫停狀態。

9間藥廠承諾確保疫苗安全

第三階段疫苗實驗包括美國、英國、巴西與南非的3萬名測試者，是次出現副作用的測試來自英國。而阿斯利康發言人表示，包括美國及其他國家的測試都會被暫停。聲明又指，大型實驗中偶有疾病會出現，承諾會加快及小心檢視個案，確保測試者安全及以高規格進行實驗，減低對測試時間進度的影響。

疫情持續，全球多國目前正致力研發疫苗，大眾對疫苗面世抱有期望之外，亦有聲音憂慮疫苗安全成效。全球9間參與疫苗研發的藥廠，在周二（8日）發表宣言承諾，疫苗面世前會確保符合科學標準及安全，而聯署藥廠包括阿斯利康（AstraZeneca）、BioNTech、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、Novavax、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、強生（Johnson & Johnson）及默克（Merck）。

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責任編輯：羅嘉欣