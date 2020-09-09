【好人好事】男子工傷康復求職碰壁生活拮据　獲免費飯後回饋社為體弱長者送飯

▲ 領飯者成為送飯義工，回饋社會，上門送飯給獨居體弱長者。

不論富者、貧者，也能幫助他人。本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，一名60歲男子工傷康復後，求職處處碰壁，生活拮据，每天到銀杏館領飯才得溫飽。上月（8月）他成為送飯義工，回饋社會，上門送飯給獨居體弱長者，更謂「只是舉手之勞」。

工傷康復求職碰壁 生活拮据領免費飯維生

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期免費派飯。銀杏館近日在其facebook專頁發文表示，該名60歲男子阿海（化名）年輕時任跟車送貨員，十年前遇到意外，盤骨嚴重受傷，臥病在床多年，並多次接受手術。因無親無故，他只能靠傷殘津貼過活，每月僅夠餬口。

現時阿海已康復九成，毋須再用拐杖，打算重投職場，惟求職時處處碰壁。數月前，他每天到位處銀杏館油麻地店，領取免費湯水與飯盒，因而得溫飽，並減輕生活開支。

義工送飯予體弱長者：只是舉手之勞

7月中，他更成為送飯義工，每天領飯時，亦多取一份送贈區內體弱長者。阿海就：

來取飯順道去送飯，只是舉手之勞，幫到人，是一件好開心的事。

其中一名受助者為75歲獨居長者，身軀佝僂，十分瘦弱，行動緩慢，從住所步行至油麻地的店舖那7、8分鐘路程，她需花一小時以上。銀杏館表示：「幫人，從來都不分富與貧」，在別人有難處時能幫上忙，喜悅也隨之而來。

銀杏館最近推出「飯友配對送飯試驗計劃」，安排活動能力較佳「飯友」協助派飯，支援行動不便的「飯友」，對象包括行動較弱的長者或殘疾人士，阿海就是首批參與計劃的「飯友」。

內容及相片獲銀杏館授權轉載

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責任編輯：黃泳欣