【中秋節2020】奇華師傅教做無花果果仁月　公開月餅皮薄餡靚+掃蛋漿秘訣【附有獎遊戲詳情】

▲ 中秋臨近，奇華餅家資深師傅林歡教大家做無花果果仁月。

快要到中秋節，有不少人會選擇買月餅應節，但其實親手做月餅也是一個不錯的應節活動，也很有心思。今次TOPick就邀請到奇華餅家資深師傅林歡為我們講解一下無花果果仁月的製作方法，月餅酸酸甜甜，入口滋味甜而不膩，還十分開胃，大家不妨與親友一起試試。

餅皮材料（36-40個月餅）：

糖漿 208克

花生油 40克

梘水 4克

低筋麵粉 312克

▲ 大家可根據月餅數量調節餅皮材料份量。

餡料：

杏脯肉、無花果乾、椰棗、果仁醬（腰果、合桃、杏仁）

▲ 餡料酸酸甜甜，十分開胃。

做法︰

1. 先做餅皮，把糖漿倒在低筋麵粉中央，然後混和在一起。

糖漿方面，師傅說，大家可以自己煮或者到超市買西多士用的糖漿。如果自己煮，糖和水要以1﹕1比例分配，再加入檸檬酸和檸檬，以慢火煮至溫度達114-115℃便熄火，然後儲存於室溫約兩星期，才完成製作。

2. 一隻手搓皮，另一隻保持清潔，把旁邊的麵粉刮到中間。

3. 把麵團分成想要的分量，再把麵團搓圓，每粒麵團的重量大約14克。

4. 將餡料的材料切好，盡量把餡料切細，再放到一起。

5. 撈餡料，盡量捏實，慎防餡料中有空氣。

6. 現在進入包餅的步驟，先在枱面上灑上少量麵粉，把餅皮壓扁。

7. 把餡料放到餅皮中間，一邊旋轉一邊按壓，把月餅包好。

8. 印模。

9. 預熱焗爐至210°C，把月餅放進焗爐微微烘焙2分鐘。

10. 取出月餅掃蛋漿，掃蛋漿前要把多餘的蛋漿印在碗邊。為了不要積聚太多蛋漿，掃蛋漿的動作要快。

11. 再次把月餅放入爐以210°C烘焙6分鐘

12. 再以180°C烘焙12-14分鐘至金黃色。

13. 把月餅放涼約4小時。

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中秋有獎遊戲

除了自己做月餅外，玩遊戲回答問題便可以有機會得到一盒都送上門的雙黃金黃蓮蓉月一盒（價值：$298／盒），大家可以留意TOPick Facebook專頁於9月12日晚上10時發佈的影片，按指示參加遊戲，TOPick會選出10位寫得最好的參加者，並送出月餅禮盒。

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場地提供：奇華工作坊

記者：劉卓姿