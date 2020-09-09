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【自助餐優惠】如心南灣酒店LIS Cafe重推晚市自助餐　65折優惠$328.5起擦龍蝦花膠

精明消費 12:05 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

LIS Cafe推出「花膠•龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐，優惠低至65折。（餐廳提供）

晚市限聚令放寬，市民暫且可以二人同行外出用膳，不少餐廳也趁機推出晚市優惠應市。位於香港仔如心南灣海景酒店的LIS Cafe，即日起推出「花膠•龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐，惠顧的每位客人更可獲贈半份蒜蓉牛油燒龍蝦或蠔皇花膠扣鴨掌1客，並尊享低至65折優惠。

LIS Cafe的「花膠•龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐會由即日起至9月30日推出，自助餐以鮮甜龍蝦及矜貴花膠作主打，再配搭多款精選冷盤或熱葷美食。

番茄茸燴海鮮意粉，酸甜開胃。（餐廳提供）

大廚選用有「海鮮之王」之稱的加拿大龍蝦入饌，肉質肥美鮮嫩。必嚐番茄茸燴海鮮意粉，彈牙龍蝦肉會配上多款海鮮，如大蝦、藍青口及魷魚等，以及酸甜番茄意粉，夠開胃。

另一款推介就有份量十足的龍蝦包，新鮮烤製的麵包內包裹住大大粒龍蝦肉，賣相極吸引。

份量十足的龍蝦包，有大大粒龍蝦肉。（餐廳提供）

其餘重點菜式就有龍蝦燉滑蛋、XO醬炒翡翠花膠、蠔皇扣花膠雞肉磨菇、碧綠炒龍蝦、冰鎮海鮮（大蝦、加拿大雪花蟹腳、藍青口、海螺、蜆）及忌廉芝士焗美國蠔等，更有多款環球熱葷，如刺身壽司、即燒美食、沙律吧及逾20款誘人甜品，讓食客盡情品味。

價錢（須按原價另收加一服務費）︰

  星期一至四 星期五至日、公眾假期及前夕
成人 原價︰$438
65折︰$328.5		 原價︰$458
7折︰$366.4
小童/長者 原價︰$238
65折︰$178.5		 原價︰$258
7折︰$206.4

如心南灣海景酒店LIS Café
地址：香港香港仔黃竹坑道55號P3層（港鐵黃竹坑站 B 出口、步行7分鐘）
訂座電話︰3968 8833、6793 4223（WhatsApp）
網址︰www.lhotelgroup.com/tc/hotel/lhotel-island-south

記者︰黃依情

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