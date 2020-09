【職場哲學】厲害的人絕少提自己威水史 鄭丹瑞：最重要學會閉嘴

▲ 鄭丹瑞表示,最重要學會閉嘴。

疫情期間,埋怨連逛書局的機會也被剝奪了。老婆大人笑我:「家中書架上,大把你買咗都未睇嘅書,不如趁呢個疫情,乖乖地留喺屋企,睇晒佢啦!」一言驚醒,立即坐言起行,隨手拿起一本美國著名主持Larry King的《How To Talk To Anyone, Anytime, Anywhere:The Secrets of Good Communication》。

這本書買了好些日子,但偶爾只翻閱一兩頁,實在有點不長進,自己從事這一行的,應該多點向前輩討教偷師。在此分享Larry King這本書其中一段,是描述能言善道的人所擁有的共同點:他們對熟悉的事物,都有一個全新的角度。他們有廣闊的視野,所思所講都不是平日尋常的經歷,他們對生命有着非凡的熱情,他們會用心聆聽你講的話。

他們絕少把自己的威水史掛在口邊,他們充滿好奇心,聆聽之後,他們會追問:「為甚麼?」他們想知更多關於你提出的話題。他們有同理心,經常站在對方的角度去思考。他們充滿幽默感,喜歡自嘲,他們有自己的一套說話方式。

最後而又最重要的advice:學懂閉嘴。King說:即使你有幾能言善道,總該有些保持沉默的時間;這又跟我認識的張廷玉—經歷清朝康熙、雍正、乾隆的三朝元老—的一句名言:「萬言萬當,不如一默」不謀而合。最厲害的演說家,最懂得甚麼時候該發聲,甚麼時候該閉嘴、收聲。

全文刊於《經濟日報》,原題為「能言善道」