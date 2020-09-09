【體臭奶奶】76歲惡頂奶奶一星期沖涼一次　平日只以霉布抹身體臭濃郁難頂

▲ 有港妻投訴，指奶奶一星期只沖涼一次，體臭難頂。

相見好同住難，不少新抱與奶奶同住後，均發現雙方生活習慣不合，但礙於婆媳關係沒有將問題說出口，導致矛盾加深。有港妻於社交媒體發帖，指同住奶奶一個星期才洗澡一次，平常只會以霉布抹身，體臭非常濃烈，但為免說出真相奶奶會惱羞成怒，遂向網民求助。

有港妻於Facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖及上載相片，指同住76歲奶奶一星期才洗澡一次，平日只會以發霉毛巾抹身，因慢慢步入老年，奶奶的新陳代謝減弱，體臭濃烈非常，

只要佢一開房門，陣味會衝出嚟，好多時甚至我喺樓下都聞到。

她指出，奶奶年輕時已經一星期洗澡一次，「可能認為成日沖涼皮膚無晒油分保護，所以每次沖完佢都會搽Baby Oil。」

奶娘不認為自己有體臭

港妻表示，當她們一同在廚房時，她須開抽油煙機抽走奶奶的體臭味。雖然她曾向奶奶暗示體臭濃郁難頂，惟奶奶仍不聽勸告，反而買一堆車用香薰貼黏在房門上、櫃門內等，

又買一大包好難聞嘅乾花擺喺房內以為可以掩蓋臭味，但股臭味掩蓋唔到，反而會複雜咗。

丈夫姑仔勸喻人忍耐

港妻多次向丈夫投訴，希望他向奶奶說出問題，惟丈夫害怕奶奶覺得仔女嫌棄她。她無辦法之下，遂向姑仔表明看法，但由於對方非同住，「無可能話聞到佢體臭，二來講出口會傷奶奶的自尊，叫我忍下，話無人十全十美。」

見朋友前才洗澡 隔一個星期後再洗

另外，港妻續指，奶奶經常在外出後亦不會洗澡，除非約見朋友，她便會見朋友前一天洗澡，

如果星期三出去，星期二會洗頭沖涼，之後就下星期二才沖。如果再下星期朋友約佢星期四飲茶, 佢就唔會前一日沖，因為星期二沖左咗，只係2日 佢認為乾淨。

網民：睇文字都聞到臭味

帖文引來不少新抱表示有同感，更指看文字已感覺有臭味，「香港咁熱咁濕，睇文字都聞到有啲酸宿油味，想嘔！」、「好核突呀，隔一日都頭笠笠，身都痴笠笠啦！點可以隔咁耐先沖涼？」及「隔著個電話都反哂胃，何況真係聞到」。

有網民建議叫孫仔出聲，「話嫲嫲你好臭啊，快啲沖涼洗頭」。另有網民建議港妻燒艾草，當作中藥香薰，但最多人提議港妻搬走，然而現居單位由港妻兩夫婦擁有，而奶奶自15歲後便沒有工作，大半生都是打麻雀吃喝玩樂，「平時怕黑怕鬼怕賊乜都怕，無獨居能力。」無計可施下，港妻打算在家長期均佩戴口罩，奶奶問及便道出體臭問題。

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責任編輯：王明芳