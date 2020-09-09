【熬夜打牌】不眠不休打麻雀近40小時　女子手震呼吸困難緊急送院

▲ 不眠不休打麻雀近40小時，女子手震呼吸困難緊急送院。

不少人都喜愛打麻雀，但假如過度沉迷，為打牌通宵熬夜，分分鐘引發健康危機。重慶一名39歲女子連續打麻雀近40小時，結果出現手震、四肢發麻、呼吸困難等症狀，被緊急送院治療。目前情況穩定。有醫生指出，熬夜過度可引起呼吸性鹼中毒，嚴重有機會猝死。

根據內地媒體報道，女子的男友表示，她從9月2日下午開始跟幾名友人一起打麻雀，一直打到4日早上。期間沒有睡覺，而且只吃了一個石榴及飲用一杯牛奶。

4日從麻將館出來時，女子淋了點雨，回家後就渾身發冷。男友於是催促她去洗熱水澡。但後來女子的聲音變得沙啞，開始氣喘，並出現手震、四肢發麻、全身無力等症狀，男友見狀遂報警求助。最後，女子被送院治療，目前情況穩定。

重慶市急救醫療中心急診科醫生高亮表示，長期熬夜可引發心率增快、心律失常等問題，產生發冷、恐慌、心悸等症狀，患者有機會過度換氣，呼出過多二氧化碳，影響體內的酸鹼平衡，造成呼吸性鹼中毒，並可能引起低鉀血症，讓人全身麻木和乏力，嚴重更會致命。

高醫生補充，過度熬夜引起的突發性疾病常見於年輕。他提醒大家應盡量避免熬夜，堅持健康的生活習慣及良好的作息。

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責任編輯：羅嘉欣