警方偵破黑社會犯案集團　涉15宗爆竊和7宗車內盜竊案

▲ 警方今日會見傳媒。（曾秋文攝）

警方偵破一個活躍全港的犯案集團，自去年12月起，警方發現全港各區發生一連串針對商舖的爆竊、偷車及車內盜竊案件。經深入調查後發現最少有15宗爆竊和7宗車內盜竊案是同一個犯罪團夥所為，失物涉及高達180萬元，經調查後鎖定一個有黑社會背景的犯罪集團，在過去3日展開拘捕行動。

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港島總區反三合會行動組謝子坤總督察表示，反黑組探員在9月6日 凌晨時分，在九龍塘羅福道一間時鐘酒店外面，截獲3名集團成員，在酒店房間、疑人身上和1輛失車內檢獲 250克不同種類的毒品，市值約港幣30萬元，另外檢獲一批毒品包裝工具及多套假車牌。

至翌日清晨時分，探員在天水圍天瑞商場發現3名形跡可疑人士，其中1人身穿家品連鎖店「日本城」的制服，當時3人在商場外徘徊，其後多次將一批懷疑贓物搬上停泊在附近的私家車，探員遂上前進行調查，其中1人馬上企圖開車離去，但最終被探員成功截停，另外2人亦在附近被尋獲，經調查後在他們3人身上和車上檢獲大量贓物，包括現金6萬多元現金、2部收銀機，手袋、大量不同種類的日用品，貨物價值超過15萬元。

▲ （曾秋文攝）

探員同時檢獲多種爆竊工具，包括螺絲批、電筒、鐵鎚、電鑽、大型剪鉗、軍刀、對講機，以及假身份證明書 和後備車匙的匙膽。其後探員發現在商場內1間時裝店和1間日本城遭爆竊，其中1名賊人在日本城內穿上員工制服，相信欲掩人耳目。

探員其後在港九各區拘捕其餘9明集團成員，行動至今共拘捕15人，包括11男4女(16至52歲)，當中16歲人士為1少女，她輟學並無工作，在犯案過程負責「睇水」，大部分疑犯已被落案控告有關罪名，其餘則仍在扣查。

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記者：曾秋文