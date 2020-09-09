【父子情】孝順仔陪維修員爸爸上門開工　為父撐傘遮太陽體會工作辛酸

▲ 筆者︰年輕人並沒有幫忙做維修工作，卻用心去體會爸爸有多辛苦。（iStock圖片）

前來幫我家維修門的老師傅，第二天到來時帶着一個年輕人，告訴我那是他的兒子，並吩咐他跟我打招呼。

年輕人沒有害羞，看來並不是第一次陪爸爸開工，他也沒有因為爸爸是個來工作的人而自卑，這應記老師傅和他太太一功，是家教的成功。

老師傅說︰「他有空，帶他出來看看，學習學習，不會妨礙你。」

「那麼好，陪爸爸開工。」我真心稱讚年輕人。

難得見到這樣一個不是有空便宅在家裏的年輕人，令那天變得多了一點父子情，多了一點溫馨。

老師傅平日會自備拖鞋、飲用水和毛巾開工，這天則帶多了一把雨傘，那是給陪伴在側的兒子使用。

那天天氣酷熱，陽光很猛烈，男孩打開傘子替自己和爸爸遮擋陽光，可是卻只能各遮一半。他爸爸說自己已經習慣了，着他自己用傘，但他並沒有放棄與爸爸共享，看來父子感情不錯。

我找來露台用的太陽傘給他，又給他一套枱椅，讓他設置可遮蔭又可歇息的布局後，他便在爸爸背後，一時遞水，一時替爸爸弄濕毛巾，一邊觀察，一邊替爸爸消暑。

老師傅不收徒弟，但帶他來一趟，是要讓自己的孩子明白父親是怎樣替人家辦事。年輕人並沒有幫忙做維修工作，卻用心去體會爸爸有多辛苦，並同時了解維修的工序。

「離開前一定要替人家清潔收拾好場地，打掃乾淨。」

老師傅給兒子傳授的是人生道理。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「陪爸爸開工的年輕人」。

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