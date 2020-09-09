【職場哲學】權威教授總是主動向學生打招呼 許嫣醫生：有一分本事便有一分修養

▲ 有一分本事，便有一分修養。

前陣子，碰到一位以前在醫學院教過我的女教授。那時候她仍未是教授，火氣出名大，動輒把學生罵得狗血淋頭，又是令人聞風喪膽的「試場殺手」，如不當場把學生質問至語無倫次，誓不罷休；考試時碰着她，就肯定是祖宗作孽。

這次見到她時，她已是專科翹楚，高明的醫術令她深受尊敬，地位超然；但是，一身火爆的脾氣不見了，說話變得溫和穩重，全身毫無稜角。問問現在讀醫的師弟妹，都說這位教授最有耐性，氣度雍容，是個超級大好人。

我發覺，有一分本事，便有一分修養；愈是厲害能幹的醫生，愈是虛懷若谷，平易近人。

就像某位外科教授。他幾十年前已是世界級權威，發表過的論文如恒河沙數，手術技巧更是鬼斧神工，見過的人無不嘖嘖稱奇。然而，他並沒有像日本醫療劇中那些大教授般，身後跟着一大群醫生，像明星出巡的樣子；而是永遠低調地獨自走在走廊的旁邊，盡量不阻礙到別人。

那時候，我正在讀醫學院一年級，見他迎面而來，距離還有十數呎，他竟然先向我微微躬身、謙虛地點頭打招呼。

我驚訝得不懂反應。一個地位崇高的教授、醫學界中炙手可熱的人物，姿態卻是如此的謙遜和藹，絲毫沒有盛氣凌人的感覺，還主動先向「醫院生物鏈最底層」的醫學生打招呼！身旁的師兄告訴我：「他一向都是這樣的。」語氣中帶着欣賞與崇拜。

那刻我只想到：「人家蜚聲國際的教授尚且如此，我這個身為徒子徒孫的，還有甚麼資格趾高氣揚呢？」

每個人年輕時，都曾不可一世；待儲了一些知識和經驗後，才慢慢明白到「天外有天、人上有人」的道理，火氣也會隨之收斂。懂得愈多的人，愈認識到自己的渺小，所以謙虛有禮；相反，喜歡指手劃腳、批評吵鬧、咄咄逼人、聲嘶力竭地出風頭的，多數缺乏真正的學問經歷，是眼界淺窄、不明世情的井底蛙。

時至今日，那位外科教授，依然是走在走廊的最旁邊、依然是老遠見到人就先主動點頭；不論我如何努力，總是無法搶在他向我打招呼前，叫聲「教授早安！」

全文刊於《經濟日報》，原題為「謙遜的教授」