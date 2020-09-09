【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫

▲ 有港媽一家四口搬入「大西北」並聘了工人姐姐，仍要求奶奶每日搭車長征去湊孫，被拒後日日唱衰奶奶不負責任。

生兒育女是父母的責任，奶奶不一定樂意湊孫，但一名新手港媽卻認為湊孫是奶奶責任。該港媽三年抱兩育有3歲和1歲孩子，最近一家搬入「大西北」，要求奶奶每日要從九龍搭車來回大西北湊孫，奶奶嫌遠拒絕，新抱發爛唱衰奶奶，直斥不負責任，還叫老公要「搞掂奶奶」。

該名新手港媽的同事因看不過眼，昨（8日）在網上討論區「親子王國」出帖文斥責。這港媽一家四口原本與奶奶同住九龍，但因拗撬多，最近一家四口搬入「大西北」租住細單位，並聘請工人姐姐湊B，但港媽仍叫奶奶每日從九龍搭車長征上門湊，遭奶奶以太遠兼要煮飯給老爺食為由拒絕。

新抱︰爺爺嫲嫲湊孫係責任

之後港媽開始發爛，幾乎每日返公司呻自己奶奶衰、不負責任，奶奶不應只是過去幾個鐘與BB玩一會就離開，應該幫手湊孫，同事引述道︰

佢話做人爺爺嫲嫲，湊孫係責任，難道BB唔使人湊，就會自己長大？

由於工人姐姐是新聘請，故3歲和1歲的孩子感覺陌生，每日經常哭鬧，細B更試過「喊到嘔」。姐姐要一日打幾次FaceTime給港媽，每次FaceTime完，港媽都覺得好肉赤，收線後又忍不住大呻奶奶好衰不幫手湊孫。

不放心只交託工人姐姐

港媽為此曾在公司與老公講電話鬧交，叫老公一定要「搞掂奶奶」，認為BB太細，不放心只交託姐姐，「估唔到奶奶咁不負責任」云云。

老公隱瞞奶奶拒湊 港媽崩潰

該同事了解後，原來奶奶從沒答應湊孫，老公亦早已知道，故去年尋找租盤時，已一心打算交託工人姐姐湊，沒有對老婆說。老公其後解釋是不想家嘈屋閉，所以沒有說出來，想不到老婆如此堅持要奶奶湊。

該同事又指，因港媽的媽媽有病，已送入老人院，故只能依靠奶奶幫手。

網民︰奶奶責任是教子娶個好老婆

帖文引起一班港媽、奶奶及婆婆級網民熱議，大部分皆認為湊小孩是父母的責任，奶奶不是「老馮」幫手，「搞唔掂就唔好生」、「長老湊大仔女已經盡曬責任啦，點解仲要重新嚟過湊孫」。

湊孫唔係責任，湊仔先係責任，佢2個成年人搞咗個小生命出嚟，要奶奶同佢埋單？

有人直斥新抱自私、極品、公主病發作，即使奶奶最後屈服去湊孫，也會被新抱指指點點，「鬧湊得唔好」、「老人家湊BB嗰套完全唔同，一定有磨擦」，並建議港媽不如搬回與奶奶同住，方便奶奶湊孫。而一名網民最後點出了「奶奶責任」的重點︰

這奶奶一定有責任，因為教唔到個仔搵個好人做老婆！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲