【家教有道】參觀家電展不慎弄跌產品　媽媽花半小時引導5歲兒認錯被讚好家教

▲ 媽媽花半小時引導孩子認錯，被網民大讚好家教。

家庭教育對日後孩子的成長發展有莫大影響。有台灣網民近日在社交平台分享，在一個家電展覽中，一名5、6歲的小男孩不慎把產品弄掉落地，媽媽要求男孩向店員道歉，最初男孩不肯，媽媽知道他尚未準備好，把他帶到一旁。30分鐘後待他準備好，店員也有空閒時，男孩就主動走去道歉，令店員深深感受到媽媽的好家教。

有台灣網民近日在facebook群組「爆廢公社」發文，她表示，早前在家電展覽上班時，聽到旁邊櫃枱的店員說了一個感人故事。在展覽的第一個星期六，客人非常多，有一對夫婦帶著年約5、6歲的小男孩來到展區，男孩好奇動手玩了一下產品，卻失手把產品弄掉落地。

這時店員走過去把產品歸位，並告訴男孩不可以玩。男孩的媽媽在旁道歉表示不好意思，然後要求兒子向店員道歉。然而，男孩卻倔強地不肯開口，店員就開玩笑稱，如果東西壞了，就讓他來打工，男孩即時眼眶泛紅，似乎想哭起來。

媽媽耐心引導兒子道歉

媽媽蹲下向兒子表示，知道兒子不是故意的，又問他是否未準備好道歉，男孩點頭後，媽媽就說，

沒關係，我等你準備好，阿姨也會等你的。

由於客人很多，店員要過去幫客人結帳，於是向男孩表示沒關係，只是下次不要再玩產品。原本店員以為事情就此結束，沒想到過了10分鐘後，媽媽就帶著男孩走到她身邊，不過當時有很多客人，他們就靜靜地在一旁。

再過了約15分鐘左右，店員終於有一個空檔，媽媽就帶兒子過來說，他已經準備好了，現在要過來道歉。男孩紅著臉表示，

阿姨對不起，剛剛是我太調皮了……

店員很驚訝說著沒關係，本想多說幾句，但無奈客人又接著來結帳，男孩就跟著媽媽離開了，而當時店員見到男孩臉上一直掛著微笑。

網民大讚有家教

網民表示，整個過程約30分鐘，可以想像這名媽媽在店員去忙的時間，並沒有就這樣讓事情過去，而且耐心地等待小男孩害怕的情緒減緩，等到他願意鼓起勇氣面對自己的錯誤，發自內心向店員說對不起。

對於即將要面臨教育孩子的我相當感動，真心覺得這位媽媽非常非常優秀，這真的是「教育」，也恭喜這位小男孩，你擁有一個很棒的媽媽。

不少網民亦紛紛讚賞這名媽媽和男孩的行為，「希望每個當父母的人都能明是非的教育孩子，而不是怕丟臉慣著孩子」、「犯錯並不可怕，改錯並承認錯誤，才是最可貴的」、「媽媽讓孩子準備好，給緩衝去思考，然後面對自己的錯誤，真心的說對不起，這個才是真正的對不起」。

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責任編輯：王明芳