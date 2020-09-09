【熟女強人】吳千語拍Gucci宣傳照展古典美　與視后胡杏兒拍劇一見如故

▲ 吳千語鍾情年代感仿古手袋。

吳千語早前在內地拍畢電影後，回港完成14日居家隔離檢疫，出關即為Gucci拍攝Jackie 1961手袋宣傳照，換上復古洋裝的千語展現出另一種優雅，猶如一個洋娃娃，與平常時尚一面截然不同。

▲ 吳千語鍾意迷你手袋​​​​​​​。

對於手袋，千語稱近年喜歡仿古設計，知道很多人會去中古店尋寶，而今次這款手袋亦有以前古著的年代感，較容易襯衫。

千語說：「我鍾意特別顏色的手袋，好鍾意今次紫色同白色迷你手袋，因為疫情下大家去唔到旅行或者聚會，如果穿搭上可以有多些不同顏色感覺會有趣些。」

▲ 吳千語早前參演ViuTV劇集《熟女強人》。

談及工作近況，千語透露早前參演ViuTV劇集《熟女強人》將在本月底播出。

劇中飾演一個甜品師的她，原本有下廚經驗的千語自言平時較少接觸甜品這範疇：「我對整甜品都唔算太叻，所以入劇組前都有做功課上網睇片，睇下其他專業甜品師嘅手法。」

▲ 吳千語在劇集《熟女強人》與胡杏兒、吳家麗、傅穎、曾樂彤等合作。

講到今次劇集與大班女演員包括胡杏兒、吳家麗、傅穎、曾樂彤等合作，千語指每逢拍群戲都很開心，特別是跟劇中「表姐」杏兒相當投契：「雖然我們第一次合作，但有一拍即合感覺，可能我們性格相似，生日又接近，好鍾意她的性格，希望將來可以再聚。」

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