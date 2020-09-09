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【肌肉男孩】10歲大隻仔獲邀培訓成運動員　天生異稟體質背後真相令人心酸

兒童健康 13:18 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

越南一名10歲男童從小滿身肌肉，比起同齡小孩健壯得多，原來是患有罕見病所致。

父母都希望孩子身體強壯有好體魄，越南一名10歲男童從小滿身肌肉，比起同齡小孩健壯得多，可是他及其父母沒有因而感到開心。男童健壯的背後是罕見病所致，導致他的肌肉僵硬，身體缺乏柔韌性，行動不便，更因外表不一樣被人嘲笑為怪物，令他感到自卑。

10歲男童阮黃南一身肌肉，非常健碩。（圖片︰SaoStar）

據越南《Sao Star》報道， 越南有位10歲男童阮黃南（Nguyen Hoang Nam） 自細就有異常發達的肌肉，體型看來強壯，不少人以為他是自小健身練出一身肌肉。阮黃南自出世時，醫生已注意他的肌肉比其他嬰兒發達。至6歲時，他更是明顯地看起來比同齡小孩健碩，父母大惑不解︰

我們沒有特別帶兒子做運動，不明白他何以長得一身肌肉？

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罕見病引致肌肉異常

其後，父母帶兒子到兒童醫院做身體檢查，結果發現肌肉過度發達的原因是罕見病所致，確診他患有「肢端肥大症」（Acromegaly），又俗稱「超人綜合症」（Superman Syndrome）。據悉肢端肥大症患者受過量生長素的分泌影響，特徵是器官不正常的增生或肥大，尤其在四肢和面容。阮黃南受此罕病影響，導致他的肌肉比常人僵硬，身體缺乏柔韌性，動作不協調，隨着年齡不斷增長，他有機會經常感到不適，行動不便。

由於健碩的外表不乎合孩子年齡，經常吸引途人歧視目光，有人以為他是一名患有侏儒症的成人，同輩曾經排斥及嘲笑他是怪物，令阮黃南一度感到自卑。

曾獲邀培訓成健美運動員

曾經有網紅找阮黃南合作拍影片，想藉此替他募集治療費用，但父母拒絕。此外，他曾受邀免費培訓成優秀健美運動員，而父母亦同意兒子接受培訓。不過，阮黃南接受3個月培訓後，最終因想念家人而放棄，決定回家去。母親指出雖然兒子喜歡健美和舉重訓練等運動，不過家人更希望他學習空手道、瑜伽等能鍛鍊柔軟度的運動，藉此改善肌肉僵硬的症狀。

在父母的陪伴及鼓勵下，兒子現時已克服自卑感，學會不太介意別人的眼光，明白到自己雖然與眾不同患有罕見病，但不應以此為恥，要接納自己的獨特，開心地生活。

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責任編輯︰王明芳

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