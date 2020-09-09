【全民檢測】全民檢測計劃延長3日　57間檢測中心開放至9月14日其餘關閉

▲ 全民檢測計劃延長3日至9月14日。

自願參與的普及社區檢測9月1日起展開，政府公布截至今日（9日）下午2時，約136.2萬人已接受檢測，已有126.1萬人於網上登記；另今日已有5.2萬人已接受檢測，其中2.36萬人次無預約（Walk-in），佔約45%。港府早前宣布延長原定為期7日的檢測計劃至本周五（11日）。食物及衞生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權今日就有關計劃會見傳媒。

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聶德權表示，經檢視社區檢測中心的運作和市民對檢測的需求，決定將57間檢測中心服務延長3天至下周一（14日），即整個計劃為期14日，而其餘檢測中心將於9月11日後關閉。他又稱，昨日是延長計劃的第一天，有部分檢測中心的使用量佔預留名額逾95%，因此看到市民對檢測中心的需求。

他指，檢測計劃已今找到18宗確診個案，雖第三波疫情有緩和，惟社區仍有不明源頭的個案，故呼籲市民為已為人，盡量參與檢測，切斷傳播鏈。另外，截至昨日共有2,353人是重複檢測，佔整個檢測人數的數目非常低。

對於特首林鄭月娥昨呼籲市民不需預約就到檢測中心檢測，聶德權表示，起初整個計劃是希望透過網上預約可以有效率控制人流等，惟計劃進行7天時，發現有部分長者不知如何登記，故認為有Walk-in的需要，又相信延長的檢測中心不會出現人數太多的情況，強調有關情況是「人性化處理」。

他又指，愈多人接受檢測就愈易找到更多無病徵的隱性患者，從而切斷社區傳播鏈，另亦希望有關數據可是具參考性，以創造將來出行的條件。他續指今次可以展開有關計劃是因為得到中央政府的支持才可做大量的化驗，比起以往本港只可做一萬個檢測的數目多很多；另由醫護採樣亦可確保檢測質素。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩